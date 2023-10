Weekend plin de evenimente pentru locuitorii Sectorului 6: Maria Dragomiroiu și Romanița cântă pentru seniori cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

Urmează încă un weekend plin, cu muzică, filme, ateliere și sport, în parcurile din Sectorul 6. Încă de vineri seara locuitorii sunt invitați cu mic, cu mare, la Noaptea Cercetătorilor 2023, în Parcul Liniei. Sâmbătă, în Drumul Taberei, promovăm cultura, cu spectacolul de operetă Ana Lugojana. Iar duminică, sunt sărbătoriți seniorii, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Pe scenă vor urca Maria Dragomiroiu și Romanița, iar bunicii înscriși în Clubul Seniorilor vor participa la un flash mob dinamic și ne vor arăta că vârsta e doar un număr.

Peste tot, intrarea e gratuită. Programul complet:

VINERI, Parcul Liniei, 16.00 – 22.00 Are loc Noaptea Cercetătorilor, eveniment organizat de mai multe institute naționale (de Fizică și Inginerie Nucleară, de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, pentru Fizica Pământului, pentru Fizica Materialelor, Institutul de Fizică Atomică), în colaborare cu Primăria Sectorului 6. Tema din acest an este „Research for Health”, prin care cei interesați pot descoperi lumea fascinantă a științei, pot cunoaște cercetători din diverse domenii și pot participa la experimente interactive, la concursuri cu premii tematice.

Iată o parte din activitățile care vor avea loc vineri, între orele 16.00 și 20.00, în Parcul Liniei:

Facultatea de Fizică și Asociația Studenților Fizicieni vă pregătesc experimente demonstrative de fizică, dar și despre sănătatea solulului; Cercetătorii de la INFLPR vor arăta cum laserii pot fi folosiți pentru a îmbunătăți performanțele medicamentelor și cum anumite specii de insecte și plante pot fi sursa de inspirație pentru a crea suprafețe prietenoase cu corpul uman pentru domeniul medical, utilizând plasma;

Tectonica plăcilor și vulcanism cu modele experimentale, extincții și schimbări climatice, medicamente și sursele lor minerale, înlocuirea combustibililor fosili cu baterii cu Li-ion, toate pot fi descoperite la standul Facultății de Geologie și Geofizică;

Universul nu va mai fi un mister! Institutul de Științe Spațiale vă ajută să deslușiți o parte din misterele Universului cu ajutorul mesagerilor astrofizici;

Institutul de Fizică Atomică vă invită să îl cunoașteți pe Arduino Doctor, un experiment de monitorizare a ritmului cardiac, cu ajutorul căruia ne vom verifica „bătăile inimii”, în timp real pe ecranul calculatorului.

SÂMBĂTĂ, Parcul Drumul Taberei, de la ora 18.00:

La amfiteatru, bucureștenii se pot delecta cu spectacolul de operetă Ana Lugojana (de Filaret Barbu), proiect realizat de Asociația Divas cu sprijin de la bugetul local al Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, în cadrul programului Cultura 2023.

Acest eveniment este organizat cu ocazia celebrării a 120 de ani de la nașterea dirijorului și compozitorului Filaret Barbu. Reunește pe scenă aproximativ 80 de artiști, soliști de operetă, actori, cor, dansatori de folclor, orchestră și dirijor.

DUMINICĂ, Parcul Drumul Taberei, 12.00 – 20.00 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, cu seniorii înscriși în cluburile dedicate, din Sectorul 6

Copiii, nepoții și întreaga familie, toți sunt așteptați în Parcul Drumul Taberei, să petrecem o zi frumoasă, în comunitate.

Programul este variat, dinamic: 12.00 – 15.00: au loc ateliere de șah cu seniori și copii care activează în cluburile de la Conacul Golescu Grant. Poate participa oricine este prezent în parc și vrea să joace șah; 14.00 – 15.00: are loc un flash mob cu peste 100 de seniori, în cadrul programului Mișcare pentru Sănătate;

15.30 – 16.00: pe scena de la amfiteatru cântă Corul Seniorilor și Corul Nostalgia;

16.00 – 17.00: concert Maria Dragomiroiu;

17.00 – 18.30: scenete vechi de filme românești, pentru nostalgici;

18.30 – 19.30: concert Romanița

Evenimentele din Sectorul 6 încurajează mișcarea, sănătatea, cunoașterea, dar și socializarea. Weekendul trecut, în Parcul Drumul Taberei a avut loc #BeActive, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului; iar în Parcul Crângași, Vibe Orchestra a ținut un concert cu hituri pop-rock, puse pe acorduri simfonice. Surprizele vor continua în luna octombrie.