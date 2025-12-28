B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)

Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 21:05
Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care s-au făcut și se fac la nivelul județului pentru un transport public mai eficient și prietenos cu mediul.

Zeci de autobuze electrice în Ilfov

„Avem o autobază construită împreună cu Primăria Chitila, cu Primăria Mogoșoaia, cu finanțare multiplă – și din fondul de Mediu, și din buget local și fonduri europene – prin care s-au construit 43 de stații de încărcare electrice și s-au achiziționat 35 de autobuze electrice.

O veste bună pentru locuitorii județului Ilfov: în peroada aceasta se semnează contractele de finanțare între ADR – Asociația de Dezvoltare Regională București-Ilfov – și câteva primării din Ilfov, respectiv Buftea, Chitila și Voluntari, prin care se vor aloca 40 de milioane de euro pentru construirea a trei autobaze și achiziționarea a câtorva zeci de autobuze electrice.

Adică proiectul acela a fost un model de succes și am reușit cu primăriile din Ilfov și președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta acest transport public mai verde, mai eficient, mai corect, mai prietenos cu mediul”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov, în cadrul Podcastului B1.

Tags:
Citește și...
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
Eveniment
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
Eveniment
Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
Eveniment
Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
Eveniment
Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Eveniment
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Eveniment
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Eveniment
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Eveniment
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Ultima oră
23:59 - Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
23:32 - SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
22:54 - A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
22:51 - Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
22:14 - Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)
21:43 - Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
21:26 - Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă