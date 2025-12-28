Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile care s-au făcut și se fac la nivelul județului pentru un transport public mai eficient și prietenos cu mediul.

Zeci de autobuze electrice în Ilfov

„Avem o autobază construită împreună cu Primăria Chitila, cu Primăria Mogoșoaia, cu finanțare multiplă – și din fondul de Mediu, și din buget local și fonduri europene – prin care s-au construit 43 de stații de încărcare electrice și s-au achiziționat 35 de autobuze electrice.

O veste bună pentru locuitorii județului Ilfov: în peroada aceasta se semnează contractele de finanțare între ADR – Asociația de Dezvoltare Regională București-Ilfov – și câteva primării din Ilfov, respectiv Buftea, Chitila și Voluntari, prin care se vor aloca 40 de milioane de euro pentru construirea a trei autobaze și achiziționarea a câtorva zeci de autobuze electrice.

Adică proiectul acela a fost un model de succes și am reușit cu primăriile din Ilfov și președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta acest transport public mai verde, mai eficient, mai corect, mai prietenos cu mediul”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov, în cadrul Podcastului B1.