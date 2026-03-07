B1 Inregistrari!
Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au avut loc cele mai multe intervenții Salvamont

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 16:02
sursa foto: Salvamont România
Cuprins
  1. Câte intervenții au avut loc în ultimele 24 de ore
  2. Unde au fost înregistrate cele mai multe solicitări
  3. Ce tip de sprijin solicită turiștii pe munte

Echipele Salvamont au intervenit intens în ultimele 24 de ore pe traseele montane din România, după ce zeci de turiști au solicitat ajutor de urgență. Salvatorii montani au fost mobilizați în mai multe zone turistice frecventate, unde condițiile de pe munte au pus probleme unor drumeți. În urma intervențiilor, aproape 40 de persoane au fost recuperate de pe trasee, iar câteva au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Câte intervenții au avut loc în ultimele 24 de ore

Potrivit datelor comunicate de Salvamont România, Dispeceratul Național a înregistrat în ultimele 24 de ore mai multe apeluri prin care era solicitat sprijinul salvatorilor montani. În urma acestor solicitări, echipele de intervenție au pornit către diferite zone montane pentru a acorda ajutor turiștilor aflați în dificultate.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 39 de persoane. Dintre acestea, 4 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparținătorilor”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Salvamont România.

Unde au fost înregistrate cele mai multe solicitări

Cele mai numeroase apeluri au fost înregistrate în zona Sinaia, unde echipele Salvamont au intervenit de 13 ori pentru a acorda sprijin turiștilor aflați în situații dificile pe traseele montane. Alte intervenții au avut loc în zonele administrate de Salvamont Municipiul Brașov și Salvamont Lupeni, unde s-au înregistrat câte patru solicitări.

Pe lângă misiunile de salvare, dispeceratul a primit și numeroase apeluri din partea turiștilor care doreau informații despre trasee sau condițiile din zona montană. În total, 31 de persoane au contactat salvamontiștii pentru recomandări și sfaturi privind siguranța pe munte, Digi24.

Ce tip de sprijin solicită turiștii pe munte

O parte dintre apelurile primite de Salvamont nu vizează intervenții de urgență, ci solicitări de informații despre trasee, condițiile meteo sau nivelul de dificultate al unor rute turistice.

Salvatorii montani recomandă turiștilor să se informeze înainte de a porni pe trasee și să țină cont de condițiile meteo, de echipamentul necesar și de nivelul propriu de pregătire fizică.

