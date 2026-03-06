Ucraina va trimite experţi în războiul cu drone, în ţările din Golf, care au făcut risipă de rachete Patriot încercând să blocheze atacurile iraniene. Pentagonul se confruntă cu o lipsă a munițiilor necesare apărării antiaeriene.

Ucraina trimite experți în drone

Pentagonul presează companiile militare americane să crească producţia de muniții pentru a face față atacurilor cu drone și rachete balistice lansate de Iran. Stocurile de rachete interceptoare pentru , folosite masiv de statele din Golf, se epuizează rapid. În aceste condiții, ajutorul oferit de Ucraina care reușește să oprească dronele rusești cu mijloace ieftine de luptă, devine vital.

Volodimir Zelenski a anunțat că va trimite experţi în combaterea dronelor, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE. El a declarat că, în primele trei zile de în Orientul Mijlociu, au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare Patriot. Sunt mai multe decât a primit țara sa în cei patru ani de război cu Rusia.

Liderul de la Kiev a mai afirmat că SUA au solicitat armatei ucrainene să ajute cu experienţa sa în combaterea dronelor. Dronele iraniene Shahed, folosite în represaliile faţa de bombardamentele americano-israeliene sunt similare cu cele utilizate de Rusia împotriva orașelor ucrainene. Acestea costă câteva zeci de mii de dolari, în comparație cu rachetele interceptoare Patriot PAC ale căror prețuri ajung la trei milioane de dolari bucata.

Prin urmare, folosirea acestor interceptoare împotriva dronelor iraniene nu este viabilă economic şi nici raţională din punctul de vedere al gestionării muniţiilor. Mai ales că stocurile disponibile sunt limitate, la fel ca și capacitățile de producție. Iranul contraatacă şi cu rachete balistice, de care dispune din abundenţă, în veme ce SUA şi Israelul încearcă să le neutralizeze prin atacuri asupra lansatoarelor şi amplasamentelor de stocare.

Donald Trump pune presiune pe producători

a programat o întâlnire cu directorii marilor companii americane producătoare de armament pentru a cere accelerarea producţiei de rahete interceptoare. Lockheed Martin a încheiat deja din ianuarie cu Pentagonul un acord pentru a creşte la circa 2.000 producţia anuală de Patriot PAC-3. În prezent, proucția este de aproximativ 600.

Compania încearcă să crească, de asemenea, producţia interceptoarelor pentru sistemele THAAD, de la mai puţin de 100 pe an, la circa 400 pe an.

Ministrul sud-coreean de externe Cho Hyun a declart că ţara sa şi SUA discută despre o posibilă redesfăşurare a unor rachete Patriot din Coreea de Sud către Orientul Mijlociu. De asemenea, Ministerul elveţian al Apărării a anunţat că Statele Unite vor întârzia cu 4-5 ani livrarea sistemelor Patriot contractate de Elveţia.

SUA vrea să folosească expertiza acumulată de Ucraina

Pe parcursul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat interceptoare economice, dar și foarte eficiente pentru doborârea dronelor Shahed şi a versiunilor ruseşti Geran. De asemenea, operatorii săi au acumulat o vastă expertiză în operarea acestor echipamente interceptoare.

Drept urmare, va trimit militari specializaţi în lupta anti-dronă, pentru a ajuta Statele Unite şi aliaţii săi să contracareze dronele iraniene. Informația a fost confirmată, pentru AFP, de un responsabil ucrainean. În schimb, Kievul speră să primească mai mult sprijin politic şi militar în războiul cu Rusia.

De altfel, și alți lideri europeni și-au manifestat îngrijorarea față de risipa de rachete interceptoare Patriot, în războiul din . Ei se tem că va fi redusă și mai mult disponibilitatea acestor rachete pentru armata ucraineană care are mai multă nevoie. De aici și ajutorul pe care este dispus să-l acorde acestor țări, ca să se apere în faţa dronelor şi rachetelor iraniene.

Cu atât mai mult cu cât, în ciuda barajului masiv de interceptoare, dronele iraniene au provocat pagube considerabile bazelor militare americane. Acestea au distrus inclusiv radare anti-balistice de alertă timpurie.