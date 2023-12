10 persoane ucise și cel puțin 60 rănite după cel mai mare atac al Rusiei asupra Ucrainei din ultimele luni. Au fost vizate zone din toată țara, inclusiv Kiev, Odesa și Liov (FOTO, VIDEO)

Rusia a dezlănțuit asupra Ucrainei cel mai mare atac cu drone și rachete din ultimele luni, vineri, omorând 10 persoane și rănind cel puțin alte 60 la Kiev, respectiv în vestul și estul țării, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit .

10 persoane ucise și cel puțin 60 rănite după atacul de vineri al Rusiei împotriva Ucrainei

Au fost rănite zeci de persoane și au fost raportate pagube și la o maternitate din Dnipro, oraș aflat în centrul Ucrainei, și la clădiri din Liov, oraș aflat în vestul țării invadate de forțele ruse. Au fost atacate și orașele Odesa, în sud-est, și Harkov, în est.

158 AIR TARGETS!

Combined attack of Х-22/Х-32, Х-101/Х-555/Х-55, Х-47М2 „Kinzal”, С-300/С-400/Iskander M, and Shahed-136/131.

THE MOST MASSIVE AIR ATTACK.

russia is sending signals of peace…

Signals that all of them are gоd-dаmnеd pіеces of shіt! — Anna of Kyiv (@Anna_Ukrainian)

În capitala Kiev au fost confirmate două decese, însă se crede că alți oameni sunt prinși sub dărâmăturile unui depozit lovit de fragmentele dronelor, a spus primarul Vitali Kiltschko.

Kyiv in smoke from fires after massive Russian missile attack — Орест (@kztsky)

În Odesa, oraș-port la Marea Neagră, au fost ucise două persoane și au fost rănite cel puțin alte 15, printre care și doi copii. Rachetele au lovit clădiri rezidențiale, spune guvernatorul regiunii.

„Putem spune că acesta a fost un atac masiv”, a declarat și purtătorul de cuvânt al forțelor ucrainene, Yuriy Ihnat.

29:12:2023 Over 100 Cruise missiles fired at Ukraine’s cities this AM Unprecedented Brutality by Putin Savage attack today the worst on a European capital since WW2 No relations with Nazi Russia 🇷🇺❌ — 💙💙💙💙🇮🇱🇬🇧🇺🇦🇺🇲🇮🇳JERUSALEM DIARY LATEST (@JerusalemDiary)

Ucraina avertizează de câteva săptămâni că Rusia ar putea aduna rachete pentru a lansa o campanie aeriană majoră împotriva sistemului energetic. Milioane de oameni au fost lăsați în întuneric anul trecut, când forțele ruse au lovit rețeaua de curent electric.

În regiunea Liov, aflată la frontiera cu Polonia, au fost confirmate lovituri în zona unui obiectiv de infrastructură critică, spun reprezentanții președintelui Zelenski.

„Inamicul a vizat infrastructura critică și socială”, a confirmat și premierul Ucrainei, Denys Shmyhal.

Forțele aeriene ucrainene spun că Rusia a folosit rachete balistice, de croazieră și hipersonice, inclusiv unele care sunt extrem de greu de interceptat.