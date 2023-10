Bilanțul victimelor cutremurelor din Afganistan depășește 1000 de victime, majoritatea femei și copii

Bilanțul victimelor a depășit 500 de morți. Purtătorul de cuvânt al organizației Semiluna Roșie, Erfanullah Sharafzoi, a raportat că peste 500 de oameni au pierit în urma cutremurelor devastatoare care au zguduit Afganistanul sâmbătă, în timp ce 510 au suferit răni grave. Această catastrofă a avut loc în apropierea orașului Herat, unde seismologii americani au înregistrat un seism major cu o magnitudine de 6,3, potrivit

AFGHANISTAN, HERAT | VIDEO

Mortal earthquake hit Afghanistan’s Herat province.

Death toll rises to 1000, but no aid sent there yet.

— HADIA News (@HADIANews)