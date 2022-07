137 de zile de război în Ucraina: Rusia adună noi forțe militare la graniță. Tancurile trebuie să ajungă până în Transnistria

Au trecut 137 de zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia și nu se întrevede niciun scenariu posibil de pace. În ultimele zile, rușii și-au intensificat ofensiva în Donețk, soldată cu multe victime civile la Siversk, Harkov, în Nikolaev și în Krivoi Rog.

Mai mult, Rusia a început să maseze noi forţe militare la graniţa cu Ucraina pentru o nouă ofensivă. Vladimir Putin a anunțat că „războiul abia acum începe”. Obiectivul Rusiei este să ajungă până în Transnistria, spune cel mai fidel propogandist al președintelui Putin, Vladimir Soloviov. Într-o intervenție dintr-o emisiune italiană, el a recunoscut că motivul pentru care armata rusă atacă tot mai des Odesa este să controleze total ieșirea la Marea Neagră.

Până acum, forțele ruse au cucerit o porțiune mare de teritoriu pe flancul sudic al Ucrainei, deasupra Peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o ilegal în 2014. Rusia împinge încet forțele ucrainene în afara celor două regiuni din estul Ucrainei pe care ea și Siria le-au recunoscut ca fiind state independente.

1/2⚡️The American Institute for the Study of War writes in a daily report that the Russians are probably preparing for a simultaneous assault on Slоvyansk and Kramatorsk in different directions.

— Flash (@Flash43191300)