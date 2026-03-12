Ministrul Energiei din Danemarca, Lars Aagaard, i-a rugat pe cetățeni să reducă consumul de energie și să evite folosirea mașinilor. Decizia vine în contextul în care pe piețele internaționale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Din această cauză autoritățile de la Copenhaga sunt nevoite să apeleze deja la rezervele strategice ale țării.

Mesajul transmis de Ministrul Energiei din Danemarca: „Vă rog, vă rog, vă rog”

Lars Aagaard a explicat că situația generată de războiul dintre Statele Unite și Iran a dus la prețuri uriașe, fără perspective clare de scădere în viitorul apropiat. Oficialul danez a subliniat că renunțarea la deplasările neesențiale cu mașina personală are un dublu beneficiu: protejează portofelele cetățenilor și ajută statul să gestioneze rezervele de combustibil

„Ceea ce danezii ar trebui, vă rog, vă rog, vă rog, să facă este ca, dacă există un consum de energie de care se pot lipsi, dacă nu este absolut necesar să conducă maşina, atunci să nu o facă. În primul rând, se va vedea în bugetul personal al fiecăruia, iar în al doilea rând ne va ajuta să ne folosim rezervele pe o perioadă mai lungă”, a declarat Ministrul Energiei din Danemarca într-un interviu pentru postul public DR.

Ce măsuri au luat alte țări pentru a proteja securitatea energetică

Avertismentul lansat pentru cetățenii din Danemarca, nu este un caz izolat. Măsuri similare au fost adoptate la nivel global. În Vietnam, autoritățile au încurajat munca la distanță, în timp ce în Filipine a fost introdusă temporar săptămâna de lucru de patru zile pentru unele instituții. Temerile sunt legate de blocarea Strâmtorii Ormuz, punct strategic prin care trece o mare parte din petrolul mondial.

Ce soluții există pentru calmarea piețelor

Prețurile petrolului au depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril. Pentru a stabiliza cotațiile, Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale celor 32 de state membre. În același timp, Statele Unite au anunțat că vor scoate pe piață 172 de milioane de barili din propria rezervă strategică, livrările urmând să înceapă săptămâna viitoare, scrie .