B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Țara care le cere cetățenilor să meargă pe jos din cauza scumpirilor: „Folosiți mașina doar dacă este absolut necesar”

Țara care le cere cetățenilor să meargă pe jos din cauza scumpirilor: „Folosiți mașina doar dacă este absolut necesar”

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 20:19
Țara care le cere cetățenilor să meargă pe jos din cauza scumpirilor: „Folosiți mașina doar dacă este absolut necesar”
Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Mesajul transmis de Ministrul Energiei din Danemarca: „Vă rog, vă rog, vă rog”
  2. Ce măsuri au luat alte țări pentru a proteja securitatea energetică
  3. Ce soluții există pentru calmarea piețelor

Ministrul Energiei din Danemarca, Lars Aagaard, i-a rugat pe cetățeni să reducă consumul de energie și să evite folosirea mașinilor. Decizia vine în contextul în care prețul petrolului a explodat pe piețele internaționale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Din această cauză  autoritățile de la Copenhaga sunt nevoite să apeleze deja la rezervele strategice ale țării.

Mesajul transmis de Ministrul Energiei din Danemarca: „Vă rog, vă rog, vă rog”

Lars Aagaard a explicat că situația generată de războiul dintre Statele Unite și Iran a dus la prețuri uriașe, fără perspective clare de scădere în viitorul apropiat. Oficialul danez a subliniat că renunțarea la deplasările neesențiale cu mașina personală are un dublu beneficiu: protejează portofelele cetățenilor și ajută statul să gestioneze rezervele de combustibil

„Ceea ce danezii ar trebui, vă rog, vă rog, vă rog, să facă este ca, dacă există un consum de energie de care se pot lipsi, dacă nu este absolut necesar să conducă maşina, atunci să nu o facă. În primul rând, se va vedea în bugetul personal al fiecăruia, iar în al doilea rând ne va ajuta să ne folosim rezervele pe o perioadă mai lungă”, a declarat Ministrul Energiei din Danemarca într-un interviu pentru postul public DR.

Ce măsuri au luat alte țări pentru a proteja securitatea energetică

Avertismentul lansat pentru cetățenii din Danemarca, nu este un caz izolat.  Măsuri similare au fost adoptate la nivel global. În Vietnam, autoritățile au încurajat munca la distanță, în timp ce în Filipine a fost introdusă temporar săptămâna de lucru de patru zile pentru unele instituții. Temerile sunt legate de blocarea Strâmtorii Ormuz, punct strategic prin care trece o mare parte din petrolul mondial.

Ce soluții există pentru calmarea piețelor

Prețurile petrolului au depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril. Pentru a stabiliza cotațiile, Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale celor 32 de state membre. În același timp, Statele Unite au anunțat că vor scoate pe piață 172 de milioane de barili din propria rezervă strategică, livrările urmând să înceapă săptămâna viitoare, scrie Digi24.

Tags:
Citește și...
Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
Externe
Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra unui centru medical din Donețk. Ce informații oferă Moscova despre incident
Externe
Rusia acuză Ucraina de un atac asupra unui centru medical din Donețk. Ce informații oferă Moscova despre incident
Alcoolul nu se mai vinde noaptea în magazinele din Varșovia începând cu 1 iunie
Externe
Alcoolul nu se mai vinde noaptea în magazinele din Varșovia începând cu 1 iunie
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)
Externe
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)
Polonia a fost ținta hackerilor: Armata intervine într-un spital, în timp ce guvernul suspectează implicare Iranului în atac
Externe
Polonia a fost ținta hackerilor: Armata intervine într-un spital, în timp ce guvernul suspectează implicare Iranului în atac
Primul mesaj public al noului lider suprem al Iranului. Mojtaba Khameini jură răzbunare și aruncă amenințări. Războiul, departe de a se termina (VIDEO)
Externe
Primul mesaj public al noului lider suprem al Iranului. Mojtaba Khameini jură răzbunare și aruncă amenințări. Războiul, departe de a se termina (VIDEO)
Încep „recomandările de criză”. Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina: „Vă rog, vă rog, vă rog!”. Apeluri similare în alte țări
Externe
Încep „recomandările de criză”. Ministrul danez al Energiei le cere cetățenilor să evite deplasările cu mașina: „Vă rog, vă rog, vă rog!”. Apeluri similare în alte țări
Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor
Externe
Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor
Lovitură pentru turiști! În destinația preferată de români prețurile au explodat înainte de sezonul de vară
Externe
Lovitură pentru turiști! În destinația preferată de români prețurile au explodat înainte de sezonul de vară
Zelenski și Macron, la Paris. Vor discuta despre presiuni economice asupra Rusiei, flota fantomă și planurile pentru pace în Ucraina
Externe
Zelenski și Macron, la Paris. Vor discuta despre presiuni economice asupra Rusiei, flota fantomă și planurile pentru pace în Ucraina
Ultima oră
21:42 - Iulia Vântur: „Dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir”. Ce a surprins-o cel mai tare pe româncă în India
21:29 - Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
21:15 - Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase
21:09 - Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)
20:50 - Atac armat la o universitate din Virginia. Autoritățile au raportat două victime în stare gravă
20:42 - Sondaj: Mulţi tineri români locuiesc cu părinţii. O parte dintre ei nici măcar nu sunt interesaţi să lucreze
20:39 - Rusia acuză Ucraina de un atac asupra unui centru medical din Donețk. Ce informații oferă Moscova despre incident
20:02 - Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)
19:57 - Verificări și sancțiuni după creșterea concediilor medicale în Sectorul 2. Ce nereguli au fost descoperite
19:42 - Hoți deghizați în mineri, prinși de poliție: Au provocat pagube uriașe și au oprit activitatea unei mine