Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 08:23
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce explodează prețul petrolului pe piețele globale
  2. Cum influențează schimbările de putere din Iran piața petrolului

Prețul petrolului Brent a explodat luni pe piețele internaționale. Contractele futures au urcat cu 24%, depășind pragul de 115 dolari pe baril, după ce aterior înregistraseră chiar o creștere de 28%.

Saltul vine pe fondul reducerilor de producție anunțate de mai mulți mari producători din Orientul Mijlociu. Decizia a fost luată în contextul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz, potrivit datelor publicate de Trading Economics.

De ce explodează prețul petrolului pe piețele globale

Piața petrolului se confruntă cu o perioadă de tensiuni majore. Prețul petrolului Brent a înregistrat o creștere puternică în ultimele zile. Majorarea de luni este cea mai mare într-o singură zi din aprilie 2020. În același timp, cotația a ajuns la cel mai ridicat nivel din iunie 2022. Evoluția vine după ce săptămâna trecută petrolul urcase deja cu aproximativ 27%.

Un factor important este scăderea semnificativă a producției din Irak. În cele trei mari câmpuri petroliere din sudul țării, producția s-a redus cu aproximativ 70%. Nivelul actual este de aproximativ 1,3 milioane de barili pe zi. Înainte de izbucnirea conflictului, producția ajungea la aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi, potrivit unor surse din industrie.

În același timp, și Kuweitul a început să reducă producția de petrol. Statul este al cincilea cel mai mare producător din cadrul OPEC. Reducerile au început încă de sâmbătă. Autoritățile au anunțat și stare de forță majoră. Presiunea asupra pieței a crescut și după ce Qatar a redus săptămâna trecută producția de GNL. Decizia a contribuit la restrângerea suplimentară a ofertei globale. Analiștii avertizează că ar putea urma reduceri și în Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită. Capacitățile de stocare se apropie rapid de limită.

Cum influențează schimbările de putere din Iran piața petrolului

Tensiunile geopolitice din Iran contribuie tot mai mult la creșterea prețurilor petrolului. Numirea lui Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului a transmis semnalul că linia dură de la Teheran își consolidează poziția. Decizia vine la aproximativ o săptămână după escaladarea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, potrivit Reuters, sporind incertitudinea din regiune.

Potrivit analiștilor, această evoluție complică planurile președintelui american Donald Trump privind o eventuală schimbare de regim la Teheran. „Odată cu numirea fiului fostului lider ca nou lider al Iranului, obiectivul președintelui american Donald Trump de schimbare a regimului în Iran a devenit mai dificil”, a explicat Satoru Yoshida, analist de mărfuri la Rakuten Securities.

În același timp, situația din teren continuă să tensioneze piața energetică. În weekend, Israelul a lovit mai multe rafinării și depozite de petrol din Iran, vizând infrastructura energetică din zona Teheranului. Atacurile au amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării cu petrol la nivel global.

