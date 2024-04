270 de milioane de oameni locuiesc pe terenuri care se scufundă în marile orașe ale Chinei, arată un nou studiu

Pământul se scufundă sub picioarele a milioane de oameni în marile orașe ale Chinei din cauza activităților umane, făcând ca zonele de coastă ale țării să fie mai expuse și creșterii nivelului mării, arată o nouă cercetare, citată de .

Extracția apelor subterane din China este unul dintre cele mai mari pericole

Shanghai este unul dintre orașele de coastă expuse semnificativ atât la tasarea terenului, cât și la creșterea nivelului mării. Aproximativ un sfert din coastele țării vor fi mai jos decât nivelul mării, potrivit unor noi cercetări.

Aproape jumătate din zonele urbane ale Chinei, care cuprind 29% din populația țării, se scufundă cu mai mult de 3 milimetri pe an, potrivit studiului publicat joi în revista Science. Adică 270 de milioane de oameni trăiesc pe pământul care se scufundă.

Între timp, 67 de milioane de oameni trăiesc pe un teren care se scufundă cu mai mult decât 10 milimetri în fiecare an.

Extracția apelor subterane din China este unul dintre factorii principali de tasare, au spus cercetătorii. Orașele au pompat apă din acviferele subterane mai repede decât poate fi completată, o situație exacerbată de seceta alimentată de schimbările climatice. Pomparea excesivă coboară pânza freatică și provoacă scufundarea terenului de deasupra.

Pământul se scufundă și din cauza greutății tot mai mari a orașelor. Solul se poate compacta, în mod natural din cauza greutății sedimentelor care se acumulează în timp și a clădirilor grele care presează pământul, determinând pământul să se scufunde în mod constant.

Și în Olanda, 25% din terenuri s-au scufundat sub nivelul mării

Tasarea terenului nu este o problemă doar în China. În SUA, zeci de orașe de coastă, inclusiv New York City, se scufundă. În Olanda, 25% din terenuri s-au scufundat sub nivelul mării. Și în Mexico City, pământul se scufundă cu o viteză de până la 50 de centimetri pe an.

Impactul scufundării este de obicei mai grav de-a lungul coastelor, unde nivelul mării crește în același timp. Această combinație expune mai mult pământ, oameni și proprietăți la inundații distructive.

Studiul sugerează că aproximativ un sfert din coastele Chinei vor fi mai jos decât nivelul mării din cauza tasării și a creșterii proiectate a nivelului mării, pregătind zona de pagube colosale și punând vieți în pericol. Tianjin, Shanghai și zonele din jurul Guangzhou sunt expuse semnificativ la ambele probleme, arată studiul.

Pe măsură ce oceanele se ridică și coastele se scufundă, vaste zone de pământ vor fi expuse la inundații distructive din cauza furtunilor de coastă și a eroziunii țărmului.

Dar unele zone de coastă din China au construit deja protecție fizică împotriva riscului tot mai mare de inundații, iar studiul nu ia în considerare aceste protecții. În Shanghai, de exemplu, Shengli Tao, coautor al studiului și profesor la Universitatea din Peking, a spus că orașul a construit sisteme de diguri „impresionante” care au o înălțime impresionantă.

„Astfel de sisteme masive de diguri de coastă vor reduce în mare măsură riscul de a fi inundate, chiar și având în vedere atât tasarea terenului, cât și creșterea nivelului mării”, a spus Tao pentru CNN. „Nu cunosc alte țări care au construit astfel de sisteme de diguri masive.”