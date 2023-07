43.000 de ha au ars anul acesta în Grecia: cea mai mare suprafață din UE raportată la teritoriu / România e pe locul cinci

Grecia a înregistrat în acest an recorduri negative în ceea ce privește , fiind pe locul al doilea după Spania în privința numărului total de hectare arse și pe primul loc în UE dacă procentul suprafețelor arse este raportat la suprafața totală a țării, potrivit publicației elene Naftemporiki, scrie .

42.900 de hectare au ars de la începutul anului 2023, în Grecia, situând țara pe locul al doilea în UE la numărul total de suprafețe arse, potrivit datelor Sistemului European de Informare cu privire la Incendiile Forestiere (EFFIS),

După Grecia urmează Italia cu 30.700 de hectare arse în anul 2023. Pe locul al patrulea se află Franța cu aproximativ 21.400 de hectare arse, pe locul al cincilea este România cu 15.100 de hectare arse, iar pe locul al șaselea este Portugalia cu aproximativ 7.600 de hectare arse.

În suprafețele arse până acum reprezintă 0,32% din suprafața totală a țării. Este urmată de Spania cu 0,14%, Italia cu 0,1%, Portugalia cu 0,08%, România și Irlanda cu 0,06% și Franța cu 0,04%, relatează sursa citată.

Grecia a depășit deja media ultimului deceniu

Deși luna iulie încă nu s-a terminat, a depășit deja în acest an media deceniului precedent în ceea ce privește suprafețele arse în decurs de un an. Concret în deceniul 2013-2022 media suprafețelor arse a fost de 28.900 de hectare pe an, iar în 2023, au ars deja 42.900 de hectare, conform datelor EFFIS.

Este de remarcat și faptul că dezastrele uriașe din 2023 au avut loc în condițiile declanșării doar a 18 incendii majore, în timp ce media incendiilor majore din Grecia în deceniul 2013 – 2022 a fost de 52,4 pe an.