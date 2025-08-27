B1 Inregistrari!
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit

27 aug. 2025, 12:37
A încercat să-și însceneze moartea pentru a fugi de familie. Ce pedeapsă a primit
Foto simbol: Pixabay

Un bărbat de 45 de ani din Wisconsin a fost condamnat, marți, la 89 de zile de închisoare pentru obstrucționarea autorităților. Acesta și-a înscenat propria moarte în timp ce se afla cu caiacul și și-a părăsit soția și cei trei copii pentru a se întâlni cu o femeie în Georgia.

Inițial, americanul pledase „nevinovat” pentru acuzația contravențională, însă, printr-un acord ulterior, și-a schimbat pledoaria în „no contest” și a acceptat să plătească 30.000 de dolari despăgubiri autorităților pentru costurile generate de căutarea sa.

Cuprins:

  • De ce a fost pedeapsa mai mare decât cea recomandată
  • Cum și-a înscenat moartea
  • Ce alte acțiuni a întreprins înainte de dispariție
  • Cum s-a încheiat cazul

De ce a fost pedeapsa mai mare decât cea recomandată

Procurorii au cerut o pedeapsă de 45 de zile, însă judecătorul Slate a decis 89 de zile, corespunzătoare exact perioadei în care bărbatul a fost dat dispărut și a indus în eroare autoritățile.

A obstrucționat autoritățile timp de 89 de zile”, a explicat magistratul, adăugând că o pedeapsă mai severă poate descuraja pe oricine s-ar gândi să-și însceneze moartea și să păcălească forțele de ordine, conform CNN.

Cum și-a înscenat moartea

Pe 11 august 2024, bărbatul părăsit locuința familiei din Watertown și a mers 80 de kilometri până la Green Lake. În noaptea respectivă, și-a răsturnat caiacul pe lac, a ajuns la mal cu o barcă gonflabilă și și-a aruncat actele în apă. Apoi a parcurs 112 kilometri cu o bicicletă electrică până la Madison, de unde a luat un autobuz spre Toronto, a zburat la Paris și ulterior în Georgia, potrivit rechizitoriului.

Anchetatorii au aflat că planul său implica și o femeie din Uzbekistan cu care comunica online.

Întregul său plan de a-și înscena moartea pentru a-și devasta familia și a-și satisface propriile dorințe egoiste se baza pe a muri simbolic în lac și a vinde lumii această poveste”, a spus procurorul districtual Gerise LaSpisa, potrivit aceleiași surse.

Ce alte acțiuni a întreprins înainte de dispariție

Procurorul a mai menționat că presupusa victimă și-a făcut o poliță de viață, a solicitat un nou pașaport și și-a reversat vasectomia înainte de a-și înscena moartea.

Inculpatul nu s-a așteptat la determinarea și profesionalismul autorităților noastre”, a adăugat LaSpisa.

Cum s-a încheiat cazul

Americanul a fost contactat de autorități în noiembrie și convins să se întoarcă în SUA în decembrie. S-a predat și a fost acuzat de obstrucționarea anchetei pentru găsirea propriului corp. Soția sa, cu care era căsătorit de 22 de ani, a divorțat patru luni mai târziu.

Avocatul său a declarat că bărbatul „regretă profund” și că s-a întors în țară „pentru a îndrepta lucrurile”, precizând că a plătit deja cei 30.000 de dolari despăgubiri autorităților.

