A murit celebrul creator de modă Marc Bohan! A fost director artistic al casei Dior timp de 30 de ani

Marc Bohan, director artistic al casei Dior timp de aproape 30 de ani, a murit miercuri, 6 septembrie, la vârsta de 97 de ani. Tragicul anunț a fost făcut vineri, 8 septembrie, de celebra casă de modă franceză deținută de gigantul de produse LVMH.

„Timp de aproape 30 de ani, el a vegheat cu un infinit respect imensa moştenire creativă lăsată de Christian Dior, pe care a ştiut să o interpreteze atât în colecţiile sale haute couture, cât şi în cele pręt-a-porter”, declară administratorul LVMH, miliardarul Bernard Arnault, scrie .

„Dacă această flacără vie a exigenţei creative şi artizanale franceze, pe care a menţinut-o cu răbdare, continuă să strălucească astăzi în întreaga lume, este în mare măsură datorită lui”, a mai adăugat el.

Personalitatea acestuia a fost eclipsată de succesorii săi Gianfraco Ferre și John Galliano.

Marc Bohan a fost cel care a permis casei franceze să se adreseze unor noi clienți prin intermediul lansări colecțiilor de preț-a-porter pentru femei „Miss Dior”, „Baby Dior” și „Dior Monsieur”.

El s-a alăturat casei Christian Dior în 1957 și a fost responsabil cu crearea colecțiilor la Londra.

„Slim Look” a fost prima lui colecție pentru primăvara anului 1961, care a cunoscut un mare succes.

După ce a părăsit casa Dior, în 1989, el a devenit director artistic al casei londoneze Norman Hartnell, până în 1992.

Dior is deeply saddened to learn of the passing of Marc Bohan, an immense and influential visionary who was Creative Director of our House for nearly three decades. His originality and modernity have never ceased to inspire. Our thoughts are with his family and friends.

— Dior (@Dior)