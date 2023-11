A murit Frank Borman, astronautul NASA care a condus misiunea Apollo 8. Expediția a avut un rol fundamental și e asociată cu o fotografie emblematică a Terrei

Fostul astronaut Frank Borman, care a condus prima misiune spațială în jurul Lunii pe Apollo 8, a murit la vârsta de 95 de ani, a anunțat NASA, potrivit .

Fostul astronaut al NASA s-a stins din viață în orașul Billings din statul american Montana.

Frank Borman și doi colegii de-ai săi sunt primii oameni care au văzut partea îndepărtată a lunii, în 1968, într-o expediție pe Apollo 8.

Administratorul NASA, Bill Nelson, spune că Borman va rămâne în istorie drept „unul dintre cei mai buni” oameni ai agenției și „un adevărat erou american”.

„Iubirea sa de-o viață pentru aviație și explorare a fost depășită doar de dragostea pentru soția lui, Susan”, a declarat Bill Nelson.

„Frank cunoștea puterea deținută de explorare în unirea umanității când a spus: `Explorarea este cu adevărat esența spiritului uman`”, a adăugat administratorul NASA.

Apollo 8 a fost fundamentală deoarece a fost prima misiune în care oamenii au părăsit orbita Pământului.

În această expediție, colegul lui Borman, William Anders, a realizat o fotografie emblematică a Pământului.

