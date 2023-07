A murit George Alagiah! Jurnalistul BBC și prezentatorul emisiunii One’s News At Six avea 67 de ani

Jurnalistul BBC și prezentatorul emisiunii One’s News At Six, George Alagiah, a murit la vârsta de 67 de ani, la nouă ani după ce a fost diagnosticat cu cancer, potrivit BBC și .

George Alagiah a trecut prin două serii de chimioterapie și mai multe operații, printre care una de extirpare a celei mai mari părți a ficatului. Acum 8 ani, el a anunțat că tratamentul s-a încheiat și că s-a întors la BBC News At Six.

Din echipa BBC a făcut parte din anul 1989, mulți ani la rând fiind unul dintre principalii corespondenți străini ai corporației.

„Îmi pare foarte rău să vă informez că George Alagiah a murit astăzi, înconjurat de familia lui și de cei dragi. George a luptat până la sfârșit, dar din păcate acea bătălie s-a încheiat mai devreme. George a fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut, de prieteni, colegi și de public. Pur și simplu era o ființă umană minunată. Gândurile mele sunt la Fran, la băieți și la familia lui”, este anunțul făcut de agentul jurnalistului, Mary Greenham.

„George a fost unul dintre cei mai buni și mai curajoși jurnaliști ai generației sale, care a raportat fără teamă din întreaga lume și a prezentat știrile fără cusur. A fost mai mult decât un jurnalist remarcabil, publicul îi putea simți bunătatea, empatia și umanitatea minunată. A fost iubit de toți și ne va fi enorm de dor de el”, a spus directorul general al BBC, Time Davie.

