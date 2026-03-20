Un caz neobișnuit a ajuns în atenția instanței din Reggio Emilia, după ce testamentul unei femei în vârstă a fost declarat nul dintr-un motiv neașteptat, mai exact, imposibilitatea de a identifica beneficiarul.

Documentul, redactat olograf, prevedea ca suma de 100.000 de euro să fie oferită îngrijitoarei sale, însă formularea ambiguă a dus la anularea completă a dispoziției.

Ce a scris femeia în testamentul său

În testament, femeia menționa clar intenția de a recompensa persoana care a avut grijă de ea: „La moartea mea, doresc să las un gând pentru îngrijitoarea mea, Valentina, în valoare de 100.000 de euro ”

Deși, la prima vedere, formularea pare explicită, realitatea a fost mult mai complicată.

De unde a apărut confuzia privind moștenirea

Problema a apărut deoarece femeia era îngrijită de două persoane diferite, ambele originare din și purtând același prenume, Valentina.

Mai mult, cele două îngrijitoare alternau, în funcție de perioadele de lucru și concedii, ceea ce a făcut imposibilă identificarea exactă a persoanei vizate în testament.

Potrivit , judecătorii nu au putut stabili care dintre cele două femei trebuia să primească suma.

Cum au contestat moștenitorii decizia inițială

După decesul femeii, survenit în 2024, una dintre îngrijitoare a solicitat plata sumei menționate și a obținut inițial o hotărâre favorabilă.

Totuși, ceilalți moștenitori au contestat decizia în instanță, invocând lipsa de claritate a testamentului și existența a două documente, redactate în 2018 și 2023.

Aceștia au subliniat că formularea „Valentina, îngrijitoarea mea” este prea generală și nu permite identificarea certă a beneficiarei.

Testamentul, anulat de instanță. De ce a decis acest lucru instanța din Reggio Emilia

Judecătorul Damiano Dazzi a dat câștig de cauză moștenitorilor, considerând că nu există suficiente elemente pentru a stabili cui îi revine suma.

„Este de necontestat faptul că defuncta a fost îngrijită de două femei moldovence, ambele pe nume «Valentina», care se schimbau pe rând atunci când una dintre cele două pleca în vacanță. Prin urmare, nu este sigur că persoana indicată generic în testament drept «Valentina», beneficiară a sumei este îngrijitoarea care a dat în judecată moștenitorii doamnei în vârstă, având în vedere că numele de familie nu este indicat în testament și că a existat o altă îngrijitoare pe nume «Valentina» care a îngrijit-o pe doamnă în aceeași perioadă.”

A contat și starea de sănătate a femeii?

În timpul procesului, au fost aduse în discuție și dovezi privind deteriorarea stării cognitive a femeii în ultimii ani de viață.

Instanța a reținut că nu poate fi exclusă posibilitatea ca aceasta să fi confundat cele două îngrijitoare, având în vedere situația medicală. „Este imposibil de stabilit care dintre cele două are dreptul la cei 100.000 de euro.”

În urma hotărârii definitive, femeia care a revendicat banii nu doar că a pierdut moștenirea, dar a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată.

Suma pe care trebuie să o plătească se ridică la aproximativ 14.000 de euro.