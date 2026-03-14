Autoritățile din Republica Moldova au raportat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13/14 martie, de un obiect aerian identificat ulterior drept o dronă de tip Shahed. Incidentul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale în jurul orei 01:30, iar aparatul a traversat pentru scurt timp teritoriul Republicii Moldova înainte de a părăsi țara pe direcția localităților Ucrainca (Moldova) și Novoselka (Ucraina).

Cum s-a desfășurat incidentul

Conform datelor preliminare, drona a intrat și a ieșit rapid din spațiul aerian moldovean, fără a provoca daune. În paralel, Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene că un aparat de tip Shahed a survolat regiunea de est a Moldovei, pe ruta Aleksandrovka ( ) – Ucrainca (Republica Moldova), scrie Adevărul.

Aceste drone sunt frecvent utilizate în conflictele militare din regiune, ceea ce a determinat instituțiile responsabile să declanșeze procedurile prevăzute pentru astfel de situații, inclusiv monitorizarea permanentă a spațiului aerian și verificări în zona de survol pentru a stabili traseul aparatului și eventualele riscuri.

Măsuri de securitate și apel către cetățeni

Autoritățile moldovene au asigurat că spațiul aerian este supravegheat constant și că toate măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea unor incidente similare sunt aplicate. Totodată, Poliția de Frontieră a transmis un apel către populație, îndemnând cetățenii să fie vigilenți: dacă observați obiecte zburătoare suspecte sau situații care ar putea reprezenta un risc pentru securitatea publică, anunțați imediat autoritățile competente.

Incidentul evidențiază importanța monitorizării continue a spațiului aerian și coordonării între autoritățile naționale și cele internaționale, mai ales într-o regiune afectată de tensiuni militare. Deși survolarea a fost de scurtă durată și nu a generat pagube, autoritățile rămân în alertă pentru prevenirea unor situații similare în viitor.