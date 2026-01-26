Accident aviatic grav în Statele Unite. Un avion privat, la bordul căruia călătoreau opt persoane s-a prăbușit pe un aeroport din statul Maine. Anunțul a fost făcut de autoritatea aviatică americană.

Accident aviatic pe aeroportul din Maine

Un în flăcări chiar în momentul în care trebuia să decoleze de pe un aeroport din Maine. La bordul aparatului implicat în acest accident aviatic se aflau opt persoane, potrivit . Toți cei opt pasageri , la prăbușire după cum relatează autoritățile. Până la acest moment nu au fost făcute publice numele victimelor.

Potrivit autorităților aviatice, este vorba despre un avion cu două motoare turbo-fan Bombardier Challenger 600. Incidentul s-a produs pe Aeroportul Internaţional Bangor, duminică, în jurul orei locale 19:45, după cum a transmis Administraţia Federală pentru Aviaţie într-un comunicat. În acest caz a fost demarată o investigație pentru a elucida cauzele care au dus la prăbușirea aparatului.

Conform buletinelor meteorologice, înainte de accident, în zona aeroportului începuse o ninsoare ușoară. O avertizare de furtună de iarnă a fost emisă pentru cea mai mare parte a statului Maine. Avertizarea a vizat inclusiv orașul Bangor, al treilea ca mărime din stat.

Cu toate acestea, autorităţile nu au dat nici un indiciu imediat legat de faptul că de iarnă ar fi jucat vreun rol în producerea acestui eveniment.

Avionul venea din Texas

Potrivit informațiilor furnizate de oficialii guvernamentali care investighează acest accident aviatic, avionul venise din Texas. Aparatul a fost înregistrat la adresa unei firme de avocatură din Huston.

Este vorba despre Arnold & Itkin, birou de avocatură specializat în cazuri de victime ale accidentelor.

Martorii au relatat că aeronava a încercat să decoleze pe o pistă care nu era curățată, în mijlocul unei furtuni care se întețea. La un moment dat, în timp ce încerca să decoleze, aparatul s-a zguduit și s-a răsturnat, în timp ce era cuprins de flăcări.