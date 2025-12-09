B1 Inregistrari!
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova

Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 13:47
Avion militar AN-22 Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Accident aviatic în apropiere de Moscova
  2. Echipele de salvare au intervenit

Accident aviatic în Rusia, la o distanță de aproximativ 200 de kilometri de capitala Moscova. Un avion de transport militar model An-22, care era testat după reparații, s-a prăbușit.

Accident aviatic în apropiere de Moscova

Evenimentul s-a petrecut în regiunea Ivanovo, într-o zonă nelocuită, la aproximativ 200 km nord-est de Moscova, a anunţat Ministerul rus al Apărării. Avionul militar de tip AN-22 s-a prăbușit la sol, într-un zbor de încercare. Autoritățile au comunicat că nu au informații despre soarta echipajului, după cum a relatat AFP.

„În timpul unui zbor de încercare, după lucrări de reparaţii, un avion de transport militar An-22 s-a prăbuşit, aparatul căzând într-o zonă nelocuită”, a declarat ministerul pentru agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA Novosti.

Conform unor surse din mass-media ruse, avionul a căzut în apele unui rezervor din zonă.

Echipele de salvare au intervenit

Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că o echipă de salvare este în drum spre locul în care s-a petrecut acest accident aviatic. Salvatorii urmează să stabilească dacă există supraviețuitori după prăbușirea avionului militar.

O sursă anonimă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă a declarat agenţiei de presă TASS că şapte persoane s-ar fi putut afla la bordul avionului.

Mai multe canale Telegram ruse susţin că la bordul aparatului se aflau într-adevăr şapte persoane. Potrivit informațiilor prezentate pe platformele online, toți cei aflați la bordul aparatului de zbor au murit în acest tragic accident. Deocamdată, autorităţile ruse nu au declarat dacă incidentul ar putea avea vreo legătură cu războiul în curs de desfăşurare împotriva Ucrainei.

Antonov An-22 este un avion militar de transport strategic greu. A fost cel mai mare avion din lume, până la apariția modelului american C-5 Galaxy. Dispune de 4 turbopropulsoare cu elice contrarotative. Modelul a fost utilizat pe scară largă în transporturile aeriene militare și umanitare importante pentru Uniunea Sovietică. Este în serviciul Forțelor Aerospatiale Ruse, în ciuda vechimii sale.

