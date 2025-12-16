B1 Inregistrari!
Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)

Ana Maria
16 dec. 2025, 11:07
Sursa foto: X/ @DiarioTalCual
Cuprins
  1. Câte persoane au murit în urma acestui tragic accident aviatic
  2. Reacția autorităților
  3. Ancheta în desfășurare

Un tragic accident aviatic a avut loc în Mexic. Accidentul a avut loc în San Mateo Atenco, o zonă industrială aflată la 5 kilometri de aeroportul Toluca, la aproximativ 50 de kilometri vest de Mexico City. Avionul decolase din Acapulco, de-a lungul coastei Pacificului din Mexic.

Câte persoane au murit în urma acestui tragic accident aviatic

Un avion privat de tip business jet, identificat ca fiind un Cessna Citation, care transporta oameni de afaceri, s-a prăbușit peste hangarele și clădirile industriale din apropierea orașului Temamatla, statul Mexic. Martorii oculari au descris scena ca fiind una de coșmar, cu flăcări și fum dens înghițind rapid zona, potrivit APnews.

Conform rapoartelor preliminare, la bordul aeronavei se aflau 7 persoane, toate pierzându-și viața în urma impactului. De asemenea, există victime și printre locuitorii aflați la sol, ceea ce complică și mai mult bilanțul acestei tragedii. Astfel că, potrivit autorităților, ar fi peste 10 morți, în total.

Reacția autorităților

Imediat după accident, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a stinge incendiul și a oferi primul ajutor victimelor.

Autoritățile mexicane au colaborat cu experții NTSB din Statele Unite pentru a coordona acțiunile de răspuns și a asigura securitatea în zonă. Între timp, locuitorii orașului au fost sfătuiți să evite zona afectată pentru a nu periclita operațiunile de salvare și anchetă.

Ancheta în desfășurare

Ancheta privind cauzele prăbușirii aeronavei este în plină desfășurare, cu participarea activă a experților din cadrul NTSB și a autorităților mexicane. Cutia neagră a fost recuperată și urmează să fie analizată pentru a oferi detalii suplimentare despre evenimentele care au precedat accidentul.

Primele ipoteze avansate de anchetatori includ o posibila defecțiune mecanică sau o eroare umană, însă niciun scenariu nu a fost confirmat până în prezent. Cercetările continuă, cu scopul de a elucida toate circumstanțele care au condus la această tragedie.

În timp ce ancheta continuă, comunitatea speră la clarificarea rapidă a cauzelor accidentului și la măsuri care să prevină repetarea unor astfel de tragedii în viitor.

