Accident grav în Israel, pe autostrada 6. Două camioane care transportau blindate s-au ciocnit în drum spre granița cu Fâșia Gaza

Două camioane care transportau blindate către granița cu Fâșia Gaza s-au ciocnit și un tânăr de 25 de ani a murit pe loc. Accidentul s-a produs pe autostrada 6, aproape de nodul Sorek.

În urma coliziuni, un tânăr de 25 de ani a murit pe loc, iar alți doi bărbați de 40 de ani au fost răniți și transportați la un spital din apropiere, conform

One killed, two wounded in a crash between trucks carrying armored vehicles on the Route 6 highway toward the Gaza border.

De la începutul peste 700 de persoane au fost ucise, iar 2.150 de israelini sunt răniți, a transmis Armata israeliană.

și mulți americani, a declarat un oficial SUA. „Putem confirma decesul mai multor cetăţeni americani”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate.

În locul în care se ținea un festival, în timpul ofensivei Hamas, au fost găsite 260 de cadavre. Numărul deceselor a crescut după ce forțele israeliene au avansat în zonele atacate și au descoperit mai multe persoane ucise.

Swords of Iron—42 hours in.

These are the NUMBERS.

This is the reality of Israel right now.

— Israel Defense Forces (@IDF)