Clipe de groază în Republica Moldova. Şapte copii, cu vârste cuprinse între trei şi 12 ani, au fost răniţi după ce un carusel pe lanţuri s-a prăbuşit. Două ambulanțe au intervenit la locul accidentului, iar cinci dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri.

Cuprins:

Ce ar fi fost cauza accidentului Câte victime a făcut accidentului

Ce ar fi fost cauza accidentului

Incidentul s-a petrecut duminică seara, în jurul orei 21:45, în satul Costești, raionul Ialoveni, din Republica Moldova. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), primele informații arată că defecțiunea ar fi fost provocată de depășirea greutății maxime admise, scrie Moldpres, citat de .

Câte victime a făcut accidentului

În urma accidentului, șapte copii au suferit traumatisme de diferite grade. Inițial, la fața locului a ajuns ambulanța de la Costești, iar după ce echipajul medical a triat victimele, a fost solicitat sprijinul unei suplimentare din Ialoveni.

Cinci dintre copii răniți au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului din , pentru a primi îngrijiri medicale.