CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă

08 aug. 2025, 00:10
CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Nu a fost o seară norocoasă pentru CFR Cluj. Echipa a pierdut meciul cu Sporting Braga, jucat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Prima manșă a turului al treilea preliminar din Europa League s-a terminat cu 2-1 (1-1) pentru echipa din Portugalia.

 

 Cuprins: 

  1. Cum a arătat prima repriză a meciului
  2. Cum și-a recăpătat Braga avantajul inițial
  3. Când se va juca manșa secundă

Cum a arătat prima repriză a meciului

Primele ocazii ale meciului i-au aparținut lui CFR, atunci când Nkololo (11) a șutat pe diagonală, puțin pe lângă poartă, și Djokovic (13) a lovit mingea cu capul, mingea ajungând   la Hornicek.

Primul gol al echipei portugheze a fost marcat de Gorby (17), cu un șut de la 14 metri, după o minge așezată de Fran Navarro, relatează Agerpres.

CFR Cluj a egalat, atunci când fundașul Sinyan (29) a reluat la bara a doua șutul deviat al lui Louis Munteanu.

Cum și-a recăpătat Braga avantajul inițial

Braga și-a recăpătat avantajul de la începutul primei reprize în minutul 50. Gorby a marcat un al doilea gol pentru echipa sa, după ce Fran Navarro a rămas singur cu portarul, după o pasă cu călcâiul a lui Horta, dar Hindrich a respins.

Meciul nu a fost lipsit de faze controversate. În minutul 70, Bosec a fost doborât în careu Zalazar, dar arbitrul nu a acordat penalty.

Când se va juca manșa secundă

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa, fost antrenor al echipelor CFR și Gaz Metan Mediaș. Jucătorii de la CFR au purtat tricouri cu figura tehnicianului portughez, în timp ce jucătorii ambelor echipe au purtat banderole negre.

Manșa secundă se va juca pe 14 august, de la ora 21.30, pe Estadio Municipal din Braga.

Dacă CFR va reuși să elimine din campionat echipa portugheză Sporting Braga, va juca în play-off contra câștigătoarei dintre Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) și FC Noah (Armenia). În cazul în care va fi eliminată de Sporting Braga din Europa League, CFR va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre BK Haecken (Suedia) și SK Brann Bergen (Norvegia).

