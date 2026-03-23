Un șofer român de a fost ucis de un coleg pentru câțiva litri de motorină, duminică dimineața, într-o parcare din localitatea spaniolă Alfajarín.

Cum s-a petrecut momentul în care Un șofer român de TIR a fost ucis

Incidentul a avut loc la ora 04:20, într-o parcare frecventată de transportatorii de cursă lungă pe ruta spre Madrid. Victima se afla în cabină pentru odihnă când a auzit zgomote suspecte în zona rezervorului. Când a ieșit din cabină, românul a surprins un alt șofer de camion care încerca să îi fure combustibilul. În urma unei altercații violente, agresorul s-a urcat la volanul propriului vehicul și, în încercarea de a fugi, l-a lovit în plin pe român. Impactul a fost atât de violent încât medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cum a fost prins fugarul

Imediat după impactul fatal, o angajată a benzinăriei care a asistat la scenele de coșmar a alertat serviciile de urgență. Garda Civilă a declanșat o operațiune de căutare de amploare în întreaga regiune, reușind să îl localizeze pe suspect la aproximativ 45 de kilometri distanță, în zona localității El Burgo de Ebro. Acesta a fost reținut la doar câteva ore după tragedie, în timp ce încerca să își piardă urma pe șoselele din provincia Zaragoza.

Familie distrusă după moartea absurdă a românului

Vestea morții a provocat o durere imensă în rândul comunității de transportatori și al familiei. Un apropiat al victimei a povestit că, la aflarea veștii, soția bărbatului a încercat să se sinucidă și a ajuns în stare gravă la spital. Comunitatea de șoferi români din Spania este în stare de șoc, scrie

„Știm foarte puțin. Nu înțelegem nimic, îți jur. Nu știm ce s-a putut întâmpla”, a declarat Marin pentru publicația El Periódico de Aragón.