Un șofer român de TIR a fost ucis de un coleg pentru câțiva litri de motorină, duminică dimineața, într-o parcare din localitatea spaniolă Alfajarín.
Incidentul a avut loc la ora 04:20, într-o parcare frecventată de transportatorii de cursă lungă pe ruta spre Madrid. Victima se afla în cabină pentru odihnă când a auzit zgomote suspecte în zona rezervorului. Când a ieșit din cabină, românul a surprins un alt șofer de camion care încerca să îi fure combustibilul. În urma unei altercații violente, agresorul s-a urcat la volanul propriului vehicul și, în încercarea de a fugi, l-a lovit în plin pe român. Impactul a fost atât de violent încât medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Imediat după impactul fatal, o angajată a benzinăriei care a asistat la scenele de coșmar a alertat serviciile de urgență. Garda Civilă a declanșat o operațiune de căutare de amploare în întreaga regiune, reușind să îl localizeze pe suspect la aproximativ 45 de kilometri distanță, în zona localității El Burgo de Ebro. Acesta a fost reținut la doar câteva ore după tragedie, în timp ce încerca să își piardă urma pe șoselele din provincia Zaragoza.
Vestea morții a provocat o durere imensă în rândul comunității de transportatori și al familiei. Un apropiat al victimei a povestit că, la aflarea veștii, soția bărbatului a încercat să se sinucidă și a ajuns în stare gravă la spital. Comunitatea de șoferi români din Spania este în stare de șoc, scrie Jurnal de Emigrant.
„Știm foarte puțin. Nu înțelegem nimic, îți jur. Nu știm ce s-a putut întâmpla”, a declarat Marin pentru publicația El Periódico de Aragón.