B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)

Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)

Adrian Teampău
06 mart. 2026, 16:36
Accident tragic în Brazilia. Un cămin de bătrâni s-a prăbușit provocând moartea a 12 persoane (VIDEO)
Accident tragic la Belo Horizonte Sursa foto: X
Cuprins
  1. Accident tragic în Brazilia
  2. Cădirea s-a prăbușit în totalitate

Accident tragic în Brazilia unde 12 persoane au murit după prăbușirea unei clădiri care adăpostea un cămin de bătrâni. Echipele de salvare acționează la fața locului pentru îndepărtarea dărâmăturilor.

Accident tragic în Brazilia

Un număr de 12 persoane au murit după ce o clădire în care se afla un cămin de vârstnici s-a prăbușit în oraşul Belo Horizonte, situat în sud-estul Braziliei. Bilanțul acestui accident tragic este parțial, dat fiind că echipele de salvare acționează pentru găsirea supraviețuitorilor.

Potrivit informațiilor prezentat de AFP, în clădire, conform informațiilor de la fața locului, se aflau 29 de persoane.

Clădirea care avea patru etaje adăpostea, de asemenea, mai multe apartamente şi o clinică de chirurgie estetică. Datele au fost prezentate de Departamentul de Pompieri al statului Minas Gerais.

În acest moment, autoritățile fac investigații pentru a stabili care au fost cauzele ce au dus la prăbușirea imobilului.

Cădirea s-a prăbușit în totalitate

Mai multe imagini postate, pe rețelele de socializare, de echpele de pompieri arată o clădire complet prăbuşită după acest accident tragic. În imagini apar zeci de salvatori care acționează pentru degajarea resturilor de moloz. Mai mulți pompieri apar în imagini transportând o persoană în viaţă pe o targă. Aceasta în condițiile în care localnicii aplaudă operațiunea.

Opt victime, supravețuitori, au fost transferate la spitalele din regiune. Între aceștia se află și un copil de doi ani care a fost scos din clădire conştient şi cu semne vitale stabile, au menţionat echipele de salvare.

Alte nouă persoane au reuşit să scape de sub dărâmături cu ajutorul vecinilor. Între aceștia se află doi îngrijitori și şapte persoane în vârstă aflate într-o zonă care nu a fost afectată direct. Nu mai sunt persoane dispărute.

Pompierii care au acționat în zonă au transmis că din informațiile pe care le au nu mai există alte victime.

Tags:
Citește și...
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Externe
Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”
Externe
Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Externe
Ce a găsit un bărbat într-un colet comandat de pe Temu și venit din China: „Abia atunci mi-am dat seama ce era. Sunt șocat”
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Externe
Bonus uriaș pentru tinerii care renunță la permisul de conducere. Ce țară europeană ajuns să fie copleșită de trafic
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Externe
Maia Sandu anunță că nu va mai candida la președinția Republicii Moldova și respinge o eventuală candidatură în România
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Externe
Donald Trump, în centrul unei predicții care ar deveni realitate. Ce spune „Nostradamus din Brazilia”
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Externe
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Externe
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Externe
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Ultima oră
17:59 - Răsturnare de situație în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta. MAE vine cu noi explicații: „Nu apare în evidenţele consulare”
17:45 - Suspiciuni de încălcare a sancțiunilor împotriva Rusiei. Navă încărcată cu GPL blocată în Portul Midia
17:05 - Cosmin Seleși, internat de urgență în spital: „Medicii sunt încă rezervați. Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere”
17:04 - Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump cere Iranului să capituleze necondiționat
16:51 - Diferențele dintre achiziția unei mașini noi și una second hand pe comandă
16:34 - Ce să nu faci când investești în soluții pentru locuință
16:25 - Armata israeliană a distrus buncărul lui Khamenei. Misiune cu zeci de avioane. Momentul atacului (VIDEO)
16:14 - Fiul lui Nicolae Guță a fost reținut de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii
15:57 - Tensiuni în sistemul educațional înaintea simulărilor. Cum răspunde Ministerul Educației la posibilul boicot al profesorilor
15:49 - Rusia avertizează Europa după decizia Finlandei privind armele nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare”