Accident tragic în Brazilia unde 12 persoane după prăbușirea unei clădiri care adăpostea un cămin de bătrâni. acționează la fața locului pentru îndepărtarea dărâmăturilor.

Accident tragic în Brazilia

Un număr de 12 persoane au murit după ce o clădire în care se afla un s-a prăbușit în oraşul Belo Horizonte, situat în sud-estul Braziliei. Bilanțul acestui accident tragic este parțial, dat fiind că echipele de salvare acționează pentru găsirea supraviețuitorilor.

Potrivit informațiilor prezentat de , în clădire, conform informațiilor de la fața locului, se aflau 29 de persoane.

Clădirea care avea patru etaje adăpostea, de asemenea, mai multe apartamente şi o clinică de chirurgie estetică. Datele au fost prezentate de Departamentul de Pompieri al statului Minas Gerais.

În acest moment, autoritățile fac investigații pentru a stabili care au fost cauzele ce au dus la prăbușirea imobilului.

Cădirea s-a prăbușit în totalitate

Mai multe imagini postate, pe rețelele de socializare, de echpele de pompieri arată o clădire complet prăbuşită după acest accident tragic. În imagini apar zeci de salvatori care acționează pentru degajarea resturilor de moloz. Mai mulți pompieri apar în imagini transportând o persoană în viaţă pe o targă. Aceasta în condițiile în care localnicii aplaudă operațiunea.

Opt victime, supravețuitori, au fost transferate la spitalele din regiune. Între aceștia se află și un copil de doi ani care a fost scos din clădire conştient şi cu semne vitale stabile, au menţionat echipele de salvare.

Alte nouă persoane au reuşit să scape de sub dărâmături cu ajutorul vecinilor. Între aceștia se află doi îngrijitori și şapte persoane în vârstă aflate într-o zonă care nu a fost afectată direct. Nu mai sunt persoane dispărute.

Pompierii care au acționat în zonă au transmis că din informațiile pe care le au nu mai există alte victime.