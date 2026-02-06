B1 Inregistrari!
Obsesia pentru feng shui a dus la accidente rutiere: Motivul bizar pentru care o femeie tot muta oglinda rutieră

Ana Maria
06 feb. 2026, 15:42
Sursa foto: Pixabay / @weareaway
Cuprins
  1. Feng shui periculos! Cine muta oglinda și de ce
  2. Ce legătură are feng shui cu oglinzile
  3. „Oglindă care dezvăluie demonii”? Ce a spus soțul femeii
  4. Cum au intervenit autoritățile după accidente

Feng shui periculos! Locuitorii unui complex rezidențial din Shanghai au fost martorii unui fenomen neobișnuit. Într-o curbă periculoasă, unde era montată o oglindă rutieră pentru siguranța șoferilor, s-au produs mai multe accidente în doar câteva săptămâni. Oamenii au început să se întrebe de ce un sistem de semnalizare montat încă din 2012 nu mai își îndeplinea rolul.

Administratorii complexului au observat că oglinda își schimba poziția, deși fusese reglată corect de mai multe ori. Suspiciunile au dus, în cele din urmă, la descoperirea unei situații greu de crezut.

Feng shui periculos! Cine muta oglinda și de ce

O anchetă internă a scos la iveală că o femeie care locuiește chiar vizavi de oglinda rutieră o repoziționa în mod constant. Motivația ei a fost halucinantă. Spunea că poziția oglinzii îi afecta negativ feng shui-ul locuinței. Potrivit South China Morning Post, femeia era convinsă că obiectul aduce ghinion familiei sale și că trebuie orientat diferit pentru a „proteja” casa.

Soțul ei, cu numele de familie Luo, a declarat pentru Shanghai TV că partenera sa s-a confruntat recent cu „ghinion și probleme de sănătate”, motiv pentru care cei doi au apelat la un maestru feng shui. Verdictul acestuia a fost surprinzător. Oglinda rutieră ar fi fost sursa problemelor.

Ce legătură are feng shui cu oglinzile

Feng shui, tradus literal prin „vânt și apă”, este o practică tradițională chineză care urmărește armonizarea spațiului de locuit. În această filozofie, oglinzile sunt considerate elemente puternice, capabile să reflecte sau să „redirijeze” energiile.

Conform credințelor populare, oglinzile nu ar trebui orientate spre ușa de la intrare, ferestre sau pat, pentru că ar putea alunga norocul și ar aduce probleme în casă. De asemenea, oglinzile crăpate ar trebui înlocuite, pentru a evita acumularea de energii negative.

„Oglindă care dezvăluie demonii”? Ce a spus soțul femeii

Luo a explicat că familia sa percepea oglinda rutieră drept un obiect periculos din punct de vedere simbolic, pe care o compara cu o „oglindă care dezvăluie demonii”, un element din mitologia chineză.

Nu suntem demoni. Nu ne face plăcere să avem o oglindă care dezvăluie demonii îndreptată spre noi”, a spus el.

Bărbatul a susținut, de asemenea, că oglinda nu ar fi fost oricum folosită de șoferi. Vecinii îl contrazic și spun că sunt nevoiți să fie mult mai atenți când iau curba respectivă.

Cum au intervenit autoritățile după accidente

Compania de administrare a proprietății a încercat, inițial, o soluție de compromis. Montarea unei a doua oglinzi pe partea opusă a drumului, astfel încât circulația să poată fi observată din ambele direcții, fără ca locuința familiei Luo să fie „afectată”. Deși femeia a fost inițial de acord, după câteva zile a revenit și a modificat din nou poziția ambelor oglinzi.

În cele din urmă, comitetul de cartier a solicitat intervenția poliției, pe 21 ianuarie. Poziția oglinzii a fost fixată definitiv cu ciment, iar familia a fost avertizată că astfel de gesturi pot constitui fapte penale. Polițiștii le-au atras atenția că ar putea fi trași la răspundere pentru accidentele produse.

Reacțiile nu au întârziat să apară și în mediul online, iar unii utilizatori au criticat dur comportamentul femeii:

Și-au protejat propriul feng shui, dar au compromis siguranța altor oameni. Presupun că ceea ce au făcut nu le va aduce armonie în cele din urmă”, a comentat un utilizator pe o rețea socială.

Altul a spus: „Este o prostie să dai vina pe o oglindă pentru orice”.

