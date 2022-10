Actorul Robbie Coltrane, Hagrid din Harry Potter, a pierdut lupta cu viața

Hagrid, așa cum cei mai mulți dintre noi îl știm pe actorul Robbie Coltrane din Hary Potter, la 72 de ani, conform BBC. Agenta actorului a dat vestea tulburătoare

Agenta actorului, Belinda Wright, a făcut tragicul anunț, mărturisind că Robbie Coltrane a murit vineri la un spital din Scoția, dorința sa fiind ca intimitatea familiei să fie respectată în această cumplită perioadă.

„Prietenul meu Robbie Coltrane a murit vineri, 14 octombrie. Robbie era un talent unic, probabil că lumea îşi va aminti de el în deceniile următoare ca Hagrid din filmele Harry Potter, un rol care a adus bucurie copiilor şi adulţilor din întreaga lume”, a spus Wright.

Și-a început cariera la doar 12 ani

Robbie Coltrane s-a născut la 30 martie 1950 și a fost actor, comediant și autor scoțian. Acesta s-a remarcat în celebrele filme Harry Potter, unde a jucat îndrăgitul personaj Hagrid, GoldenEye, World is Not Enough și seria britanică Cracker.

Coltrane s-a născut cu numele Anthony Robert McMillan, în Rutherglen, o suburbie din Glasgow, Scoția. A studiat arta la Glasgow Art College și și-a făcut debutul în actorie la vârsta de 12 ani, pe scenă, în rolul lui Henri al V lea.