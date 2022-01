Administrația Biden a retras oficial ordinul privind vaccinarea obligatorie în marile companii. Actul normativ fusese blocat de Curtea Supremă a SUA

Administrația Biden a retras oficial ordinul care prevedea vaccinarea obligatorie în companiile cu peste 100 de angajați, în contextul în care Curtea Supremă a SUA blocase ordinul președintelui american, a anunțat Administrația americană pentru Sănătate și Siguranță Ocupațională în Muncă (OSHA), conform mesajului transmis de senatorul republica Josh Hawley.

OSHA, care în anunțul său nu a menționat decizia Curții Supreme, spune că „încurajează cu tărie angajații să se vaccineze împotriva pericolelor permanente reprezentate COVID-19 la locul de muncă”. Doar 63% din populația SUA este vaccinată cu schemă completă.

Big win – the Biden Administration bows to reality & actually acknowledges the Constitution. The president doesn’t get to make laws https://t.co/Fo3IAE5v8N

— Josh Hawley (@HawleyMO) January 25, 2022