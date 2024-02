Agricultorii belgieni au blocat autostrada din sudul țării. Care sunt nemulțumirile lor

au blocat, duminică, autostrada E42, din sudul țării, alăturându-se , dar și din alte state ale UE.

„Sfârşitul nostru va însemna foamea voastră”, este unul dintre mesajele de pe pancarte. Agricultorii sunt nemulțumiți de veniturile pe care le încasează și evidențiază problema concurenței unor produse agricole din state care nu trebuie să aplice politicile fotsanitare și de medie din UE, conform

‼️ BELGIUM – BREAKING!! – Here come the farmers!

solidarity spreading now all over Europe as farmers in Belgium join the protests.

The people can play at lockstep as well 🔥🔥🔥

