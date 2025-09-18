Un zbor Spirit Airlines a primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atenți” și să „se întoarcă” după ce s-a apropiat prea mult de aeronava președintelui Donald Trump în timp ce acesta zbura spre Regatul Unit pentru o vizită de stat.

De ce a fost considerat că aeronava președintelui Donald Trump este în pericol

„Fiți atenți. Coborâți de pe iPad”, a fost mesajul sever transmis pilotului Spirit în timp ce aeronava zbura marți la 12,8 km paralel cu Air Force One, avionul oficial al președintelui SUA, deasupra New York-ului.

Avioanele nu s-au aflat niciodată la o distanță pe care Administrația Federală a Aviației (FAA) ar clasifica-o drept nesigură, dar a fost suficient de aproape pentru a alarma oficialii.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală”, a declarat un purtător de cuvânt al Spirit pentru CBS, partenerul BBC din SUA.

Zborul Spirit 1300 „a respectat procedurile și instrucțiunile controlului traficului aerian” și „a aterizat fără evenimente”, așa cum era planificat la Boston, a declarat compania aeriană.

Zborul Spirit călătorea din Florida în Massachusetts. Conform site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cele două avioane zburau paralel unul cu celălalt la o distanță de 8 mile și se aflau pe traiectorii pe care ar fi putut converge la o distanță de 11 mile.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat: „Investigația preliminară arată că aeronavele au menținut distanța necesară”.

Ce au discutat piloții cu cei de la turnul de control

Înregistrările audio ale controlului traficului aerian, obținute de BBC, au înregistrat controlorii spunând urgent și repetat aeronavei Spirit Airbus A321 să păstreze distanța.

„Spirit 1300 virează cu 20 de grade la dreapta”, a declarat un controlor de trafic aerian, conform transmisiei audio LiveATC. „Atenție, Spirit 1300 virează cu 20 de grade la dreapta. Spirit 1300 virează cu 20 de grade la dreapta, acum. Aripile Spirit 1300 virează cu 20 de grade la dreapta, imediat.”

Piloții companiilor aeriene low-cost au confirmat transmisia, deși răspunsurile lor au fost greu de auzit din cauza sunetelor statice de pe înregistrare, relatează .

Controlorul a răspuns: „Atenție. Traficul Spirit 1300 se află la șase mile de pe aripa dumneavoastră stângă, la opt mile, 747. Sunt sigur că puteți vedea cine este… Fiți cu ochii pe el – e alb și albastru” – albul și albastrul fiind o referință la culorile exterioare ale aeronavei președintelui.

Președintele Trump și Prima Doamnă Melania Trump au sosit în Marea Britanie marți seara.

Vizită cu mize importante

Donald Trump și soția sa, Melania, au fost întâmpinați cu mare fast, miercuri, în Marea Britanie, de către Regele Charles și Famila Regală Britanică. La un moment dat, Regele Charles a făcut o glumă cu Donald Trump, în timp ce inspectau Garda de Onoare la Castelul Windsor.

Președintele SUA a fost foarte încântat de ceremonia de primire și le-a mulțumit în repetate rânduri gazdelor sale, la un moment dat spunându-i locotenent-colonelului Green: „Mulțumesc, mulțumesc foarte mult”.

vizitei lui Donald Trump în Regatul Unit este una multiplă, cu implicații diplomatice, economice și strategice, care depășesc cadrul simbolic al ceremoniilor regale.

Pe de o parte, partea publică a evenimentului – paradele fastuoase, garda de onoare, banchetele de stat și întâlnirile cu membrii familiei regale – este concepută pentru a transmite un mesaj de apropiere și respect reciproc între cele două națiuni. Potrivit surselor citate de , organizatorii au dorit ca această ceremonie să fie mai grandioasă decât cele pregătite pentru alți lideri mondiali în ultimele decenii: „Totul a fost organizat pentru a fi mai mare și mai spectaculos”.

Pe de altă parte, adevărata miză se află în discuțiile din spatele ușilor închise. Liderii Statelor Unite și ai Marii Britanii poartă negocieri privind apărarea comună, cooperarea economică și comerțul bilateral. Lord Simon McDonald, fost șef al serviciului diplomatic britanic, a explicat pentru Sky News:

„Având în vedere că Donald Trump este într-o stare de spirit pozitivă, cred că Regatul Unit are șanse mai mari să aibă o relație bilaterală mai bună cu Statele Unite decât orice altă țară din lume.”