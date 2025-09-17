Donald Trump și soția sa, , au fost întâmpinați cu mare fast, miercuri, în Marea Britanie, de către și Famila Regală Britanică. La un moment dat, Regele Charles a făcut o glumă cu Donald Trump, în timp ce inspectau Garda de Onoare la Castelul Windsor.

Președintele SUA a fost foarte încântat de ceremonia de primire și le-a mulțumit în repetate rânduri gazdelor sale, la un moment dat spunându-i locotenent-colonelului Green: „Mulțumesc, mulțumesc foarte mult”.

Ce i-a spus Regele Charles lui Donald Trump

În timp ce soldatul ridica sabia pentru a semnala sfârșitul „inspecției”, Regele Charles i-a spus lui Trump „atenție la sabie!”, apoi amândoi au început să râdă, potrivit .

Regele Charles, alături de Regina Camilla, fiul său, Prințul William și Prințesa Kate, i-a întâmpinat pe Donald Trump și soția sa, Melania, în Marea Britanie, în cadrul celei de-a doua vizite de stat istorice.

Prințul și Prințesa de Wales i-au întâmpinat pe Trump și soția lui în grădina de pe proprietatea Windsor, când a sosit elicopterul Marine One, iar Trump i-a spus lui Kate: „Ești frumoasă”, potrivit unei persoane care citește pe buze .

Apoi au mers pe jos o scurtă distanță alături de ei pentru a se întâlni cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla în fața Casei Victoria, pentru a începe călătoria.

Regina și-a petrecut după-amiaza de ieri odihnindu-se la Castelul Windsor , după ce a ales să nu meargă la înmormântarea Ducesei de Kent, la Catedrala Westminster, din cauza unei sinuzite acute, dar consilierii regali au declarat că și-a revenit pentru a-i întâmpina pe membrii familiei Trump, astăzi.

Ce element a fost anulat, în ziua sosirii lui Trump în Marea Britanie

Survolul comun al unor aeronave F-35 deasupra Castelului Windsor nu va mai fi posibil din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit .

Aceasta ar fi fost prima dată când avioane americane și britanice ar fi zburat împreună în timpul unui astfel de eveniment.

Se pare că, într-un final, se așteaptă ca avioanele britanice să apară deasupra Windsorului.

Care este miza vizitei lui Trump în Marea Britanie

Miza vizitei lui Donald Trump în Regatul Unit este una multiplă, cu implicații diplomatice, economice și strategice, care depășesc cadrul simbolic al ceremoniilor regale.

Pe de o parte, partea publică a evenimentului – paradele fastuoase, garda de onoare, banchetele de stat și întâlnirile cu membrii familiei regale – este concepută pentru a transmite un mesaj de apropiere și respect reciproc între cele două națiuni. Potrivit surselor citate de , organizatorii au dorit ca această ceremonie să fie mai grandioasă decât cele pregătite pentru alți lideri mondiali în ultimele decenii: „Totul a fost organizat pentru a fi mai mare și mai spectaculos”.

Pe de altă parte, adevărata miză se află în discuțiile din spatele ușilor închise. Liderii Statelor Unite și ai Marii Britanii poartă negocieri privind apărarea comună, cooperarea economică și comerțul bilateral. Lord Simon McDonald, fost șef al serviciului diplomatic britanic, a explicat pentru Sky News:

„Având în vedere că Donald Trump este într-o stare de spirit pozitivă, cred că Regatul Unit are șanse mai mari să aibă o relație bilaterală mai bună cu Statele Unite decât orice altă țară din lume.”

Contextul geopolitic actual, marcat de conflicte armate, tensiuni internaționale și crize economice, face ca această vizită să fie esențială pentru Londra. Marea Britanie își dorește să își consolideze poziția de partener strategic privilegiat al SUA. Lord Kim Darroch, fost ambasador britanic la Washington, a subliniat pragmatismul relației:

„Dacă am avea relații proaste cu SUA, care s-ar traduce prin tarife ridicate, oamenii și-ar pierde locurile de muncă în această țară și industriile ar da faliment. Deci, la bază, este vorba de interesele pur britanice.”

Astfel, vizita nu este doar despre spectacolul regal, ci despre un parteneriat strategic vital. Dincolo de simbolurile tradiției și fastului britanic, întâlnirea dintre Donald Trump și regele Charles marchează o etapă crucială în definirea viitoarelor relații economice și politice dintre cele două puteri.