Al doilea oficial din Departamentul de Stat american a demisionat susținând că Biden încalcă legea SUA și trimite în continuare armament Israelului: „Nu mai voiam să fac parte din această administrație”

Un oficial pentru drepturile omului a demisionat din Departamentul de Stat al SUA din cauza războiului din Gaza, spunând că administrația Biden încalcă legea SUA continuând să înarmeze și ascunzând intenționat dovezile cu privire la abuzurile israeliene asupra drepturilor omului.

Mai mulți angajați ai Departamentului de Stat al SUA sunt nemulțumiți de încălcarea drepturilor omului de către administrația Biden

Annelle Sheline, a spus că speră să aibă o influență asupra politicii rămânând la postul ei din secțiunea din Orientul Apropiat a Biroului pentru democrație, drepturile omului și muncă, participând la discuții, semnând drepturi de disidență și exprimându-și îngrijorările. Dar și-a pierdut încrederea în administrație.

„Motivul fundamental pentru care am demisionat e faptul că nu am mai vrut să fac parte din această administrație”, a spus Sheline pentru . „Am o fiică mică. Nu are încă doi ani, dar dacă într-o zi în viitor, va afla despre asta și va afla că am lucrat în departamentul de stat și mă va întreba [despre asta] – vreau să-i pot spune că am făcut tot ce-a fost în puterile mele.”

Sheline este al doilea oficial al departamentului de stat care a demisionat din cauza politicii SUA privind războiul din Gaza (un alt oficial a părăsit departamentul din cauza acestei probleme), dar ea a spus că mulți dintre colegii ei i-au spus că vor demisiona dacă își vor putea permite să-și piardă locul de muncă și o îndemnaseră să vorbească despre motivele pe care le-a avut pentru a-și depune demisia, să nu plece fără să lămurească lucrurile.

Tânăra de 38 de ani, care a studiat politica externă a guvernelor arabe pentru doctorat, a spus că departamentul de stat are o mulțime de dovezi că Israelul a încălcat dreptul internațional în desfășurarea războiului din Gaza și că administrația Biden a încălcat Legea SUA prin continuarea furnizării de arme.

Biden încalcă legea trimițând arme Israelului

Ea a subliniat în special legile Leahy, care interzic asistența unităților militare străine implicate în atrocități și secțiunea 620 (I) din Legea privind asistența străină, care prevede că nu ar trebui acordată asistență unui guvern care „interzice sau restricționează în alt mod, direct sau indirect, transportul sau livrarea de asistență umanitară a Statelor Unite”.

Luni, departamentul de stat a declarat că a primit asigurări de la oficialii israelieni și „nu a constatat că acestea încalcă dreptul internațional umanitar”. Dar Sheline a spus: „Legea este clară aici și avem dovezi. Dar pur și simplu nu este respectată.”

Departamentul de stat a declarat că examinează dovezile de vătămare a civililor în cadrul unui mecanism stabilit de administrația Biden anul trecut, cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea războiului din Gaza, dar Sheline a spus că rezultatele acestor investigații vor fi făcute publice doar atunci când Casa Albă va dori.

„Cred că punctul de vedere al președintelui asupra Israelului este profund influențat de diviziunea generațională”, a spus ea. „Cred că a fost nevoie de mult timp pentru această administrație să realizeze că acel calcul politic anterior cu privire la războiul din Gaza, în ceea ce privește marii donatori, în ceea ce privește lobby-ul israelian,… s-a schimbat.”

Miercuri, Gallup a publicat un nou sondaj care arată o scădere semnificativă a sprijinului public american pentru războiul Israelului, de la 50% în noiembrie la 36% acum, cu 55% dezaprobând acțiunile Israelului.

„Nu doar că politicile administrației devastează oamenii din Gaza, dar cred că distrug și imaginea SUA în lume”, a argumentat ea.

Se știa de la începutul anului că deși oficialii SUA știau că sunt încălcate drepturile omului au trimis în continuare arme în Israel

În ianuarie, un alt semnal de alarmă fusese tras, după ce o investigație a jurnaliștilor arăta că politicile speciale aplicate în cazul Israelului permit SUA să-i furnizeze în continuare, în ciuda presupuselor abuzuri, arme și susținere. Înalți oficiali americani au analizat peste o duzină de incidente de presupuse încălcări grave ale drepturilor omului de către forțele de securitate israeliene din 2020.

Cu toate astea au făcut tot posibilul pentru a păstra accesul continuu la armele americane pentru unitățile responsabile de presupusele încălcări, contribuind la sentimentul de impunitate cu care Israelul a abordat războiul din Gaza.

O investigație a , care se bazează pe o analiză a documentelor interne ale departamentului de stat și pe interviuri cu persoane familiare cu deliberările interne sensibile, dezvăluie modul în care mecanismele speciale au fost folosite în ultimii ani pentru a proteja Israelul de legile SUA privind drepturile omului.

Și asta chiar dacă unitățile militare ale altor aliați care primesc sprijinul SUA – inclusiv, spun sursele, Ucraina – au fost sancționate în mod privat și s-au confruntat cu consecințe pentru comiterea unor încălcări ale drepturilor omului.