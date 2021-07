Al treilea weekend de proteste în Franța: Mii de oameni au ieșit pe străzile Parisului pentru a reclama extinderea certificatului verde și obligativitatea vaccinării pentru personalul sanitar. Au existat și ciocniri (VIDEO)

Peste 150.000 de persoane au protestat sâmbătă în Franța împotriva măsurii care extinde utilizarea certificatului sanitar către accesul în diverse locuri publice, dar și împotriva vaccinării obligatorii pentru anumite categorii profesionale, în al treilea weekend consecutiv de demonstrații. La Paris au ieșit în stradă mii de persoane și au existat și ciocniri între mulțime și forțele de ordine.

NOW – Hundreds of thousands are taking to the streets in Paris, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Reims, Toulouse, Marseille, and many more cities across France to protest vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif31juillet pic.twitter.com/yDB02vYNzw

