Aleksandr Lukașenko îi îndeamnă pe ucraineni să capituleze sau se vor confrunta cu „distrugerea totală”: „Totul este acum în mâinile Ucrainei” (VIDEO)

Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko i-a îndemnat pe ucraineni să înceteze să se mai apere de Rusia, spunând că „totul este acum în mâinile Ucrainei”, transmite .

Într-o serie de comentarii extrem de controversate pe care le-a făcut în fața reporterilor, liderul bielorus a declarat: „Totul este acum în mâinile Ucrainei dacă nu vor să moară un număr uriaș de oameni”.

„Este greu, este complicat, este dificil, dar dacă vor acest lucru trebuie să se oprească… mai departe va fi distrugerea totală a Ucrainei”, a adăugat Aleksandr Lukașenko.

Pe de altă parte, el a spus că nu învinuiește Ucraina și nu îl învinuiește nici pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru război.

