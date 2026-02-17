Alertă de OZN. Două avioane F-16 de la Baza Rezervei Aeriene March din Riverside, California, au fost mobilizate în jurul orei 4:30 dimineața, pentru a investiga o serie de obiecte zburătoare neidentificate. Fenomenele au fost observate, inițial, deasupra Nevadei, iar ulterior au apărut și în nordul Californiei.

Autoritățile de trafic aerian de la Oakland Center au raportat situația, conform informațiilor furnizate de .

Alertă de OZN. Cum au reacționat piloții comerciali

Obiectele au fost urmărite mai întâi în zona Reno, , dar situația a devenit confuză pentru controlorii de trafic aerian, care au cerut sprijinul piloților din avioanele comerciale aflate în apropiere. Un avion UPS 747-8 a raportat un obiect „luminos și palid” în zona Sacramento, iar alte aeronave au confirmat că au observat ceva neobișnuit în aer.

De ce au fost trimise avioanele F-16

Avioanele F-16 au fost mobilizate pentru a investiga aceste obiecte. Înregistrările de trafic aerian obținute de The War Zone arată conversații între controlorii de trafic și echipajele aeronavelor, inclusiv discuții cu piloții comerciali care au observat „ceva ciudat la orizont”, dar care nu părea să se deplaseze rapid.

Care a fost concluzia autorităților

La final, oficialii Comandamentului Nord-American de Apărare Aerospațială au stabilit că obiectele erau baloane meteorologice. De-a lungul anilor, multe fenomene asemănătoare OZN-urilor au fost explicate prin baloane sau drone, alimentând astfel speculații și teorii despre ceea ce se întâmplă cu adevărat pe cer.

Incidentul a stârnit rapid interesul publicului și al specialiștilor în aviație, deoarece astfel de mobilizări ale F-16 sunt rare și rezervate doar situațiilor neobișnuite. Observarea obiectelor zburătoare neidentificate în spațiul aerian civil a determinat autoritățile să intensifice procedurile de monitorizare, pentru a garanta siguranța curselor comerciale și a populației din zonele afectate.

Chiar dacă explicația oficială a fost legată de baloane meteorologice, rămân neclarități legate de acea dimineață. Autoritățile promit actualizări pe măsură ce apar noi informații.