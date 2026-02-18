Frederik al X-lea începe miercuri o vizită oficială de trei zile în , într-un context diplomatic sensibil, marcat de declarațiile recente ale administrației americane privind statutul strategic al insulei arctice. Turneul debutează în capitala Nuuk, unde monarhul va fi primit de premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen, potrivit Casei Regale daneze.

Vizită într-un moment delicat

Deplasarea are loc după o perioadă de tensiuni între Copenhaga și Washington. Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru preluarea controlului asupra Groenlandei, argumentând importanța strategică a teritoriului pentru securitatea Statelor Unite, scrie Agerpres.

Declarațiile au provocat reacții ferme în Europa și îngrijorare în rândul populației groenlandeze. La finalul lunii ianuarie, regele Danemarcei și-a exprimat „profunda solidaritate” cu locuitorii insulei, subliniind că legătura sa cu poporul groenlandez rămâne „intactă”.

Programul vizitei

Monarhul, în vârstă de 57 de ani, are un rol în principal simbolic, însă vizita are o puternică încărcătură politică. Joi, Frederik al X-lea va merge la Maniitsoq, la aproximativ 150 de kilometri nord de Nuuk, unde se va întâlni cu reprezentanți ai mediului de afaceri local.

Vineri, agenda include o deplasare la Kangerlussuaq, unde va vizita centrul de antrenament arctic al trupelor daneze.

Un teritoriu cu miză strategică

Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, are o importanță strategică majoră în contextul competiției geopolitice din zona arctică. Washingtonul susține că regiunea este esențială pentru securitatea SUA și acuză Danemarca că nu investește suficient în protejarea zonei în fața influenței ruse și chineze.

După schimburi tensionate de declarații, Donald Trump a renunțat la amenințările privind preluarea controlului, în urma unui acord-cadru semnat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care deschide calea unor discuții între Danemarca, Groenlanda și Statele Unite.

În martie 2025, vicepreședintele american JD Vance a criticat public presupusa lipsă de implicare a Danemarcei în regiune, episod care a amplificat una dintre cele mai serioase crize din istoria recentă a Alianței Nord-Atlantice.