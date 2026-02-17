Prin acest concept, organizatorii spun că își propun să aducă aceste relații în spațiul public. În același timp, vor să reducă stigma din jurul conexiunilor emoționale cu inteligența artificială.
De ce aleg tot mai mulți oameni relațiile cu un companion AI
Reprezentanții EVA AI spun clar că tehnologia nu a fost creată pentru a înlocui relațiile umane, ci pentru a completa nevoia de conexiune. Scopul este de a oferi un spațiu sigur, în care utilizatorii pot găsi sprijin emoțional și pot purta conversații intime. În același timp, își pot exersa abilitățile sociale într-un context care imită o întâlnire reală. Practic, experiența mută relația digitală din spatele ecranului într-un cadru fizic, mult mai familiar.
„Ne-am dorit să oferim oamenilor oportunitatea de a-și duce companionul AI la o întâlnire reală, în viața reală, pentru a destigmatiza relațiile cu AI și a le face mai ușor de înțeles.”, a transmis Julia Momblat, șef parteneriate la EVA AI, notează New York Post.
Fenomenul este deja mai răspândit decât pare. Deși inteligența artificială relațională este relativ nouă, 28% dintre adulții americani au recunoscut, în octombrie 2025, că au avut cel puțin o interacțiune romantică cu un program AI. În paralel, comunitățile online cresc rapid, iar grupul Reddit r/myboyfriendisAI a ajuns deja la aproximativ 48.000 de membri. Acest lucru arată că acest tip de conexiune devine tot mai prezent în viața reală.