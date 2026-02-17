B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)

Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 17:15
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - Instagram/ evaai.app
Cuprins
  1. Cum arată o întâlnire romantică atunci când partenerul este AI
  2. De ce aleg tot mai mulți oameni relațiile cu un companion AI

Chiar înainte de Valentine’s Day 2026, New York City a atras atenția cu un concept cum nu s-a mai văzut până acum. În cartierul Hell’s Kitchen s-a deschis EVA Café, un pop-up neobișnuit care provoacă limitele ideii clasice de relație.

Nu este o cafenea obișnuită, ci un spațiu gândit pentru un tip complet diferit de conexiune. Este dedicată celor care au dezvoltat legături emoționale sau interacționează constant cu companioni AI.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Eva AI (@evaai.app)

Cum arată o întâlnire romantică atunci când partenerul este AI

Pentru acest experiment, barul Same Same Wine Bar a trecut printr-o transformare completă. Spațiul a devenit un cafe-restaurant dedicat întâlnirilor dintre oameni și companionii lor virtuali. Vizitatorii au avut ocazia să ia „masa în doi” nu cu o persoană reală, ci cu partenerul lor digital, creat prin aplicația EVA AI.

Așezat confortabil la masă, fiecare participant își putea vedea și auzi companionul pe ecranul telefonului sau al tabletei, sprijinite pe un suport. Experiența semăna cu o întâlnire clasică, în care partenerii stau față în față și conversează.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Eva AI (@evaai.app)

Atmosfera a fost construită până la cel mai mic detaliu, cu lumânări aprinse, muzică ambientală și băuturi atent alese. Totul a fost gândit pentru a recrea senzația unei seri romantice autentice. Singura diferență era prezența avatarului AI, care „privea” utilizatorul de pe ecran și purta conversații în timp real.

Prin acest concept, organizatorii spun că își propun să aducă aceste relații în spațiul public. În același timp, vor să reducă stigma din jurul conexiunilor emoționale cu inteligența artificială.

De ce aleg tot mai mulți oameni relațiile cu un companion AI

Reprezentanții EVA AI spun clar că tehnologia nu a fost creată pentru a înlocui relațiile umane, ci pentru a completa nevoia de conexiune. Scopul este de a oferi un spațiu sigur, în care utilizatorii pot găsi sprijin emoțional și pot purta conversații intime. În același timp, își pot exersa abilitățile sociale într-un context care imită o întâlnire reală. Practic, experiența mută relația digitală din spatele ecranului într-un cadru fizic, mult mai familiar.

„Ne-am dorit să oferim oamenilor oportunitatea de a-și duce companionul AI la o întâlnire reală, în viața reală, pentru a destigmatiza relațiile cu AI și a le face mai ușor de înțeles.”, a transmis Julia Momblat, șef parteneriate la EVA AI, notează  New York Post.

Fenomenul este deja mai răspândit decât pare. Deși inteligența artificială relațională este relativ nouă, 28% dintre adulții americani au recunoscut, în octombrie 2025, că au avut cel puțin o interacțiune romantică cu un program AI. În paralel, comunitățile online cresc rapid, iar grupul Reddit r/myboyfriendisAI a ajuns deja la aproximativ 48.000 de membri. Acest lucru arată că acest tip de conexiune devine tot mai prezent în viața reală.

Tags:
Citește și...
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Externe
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Externe
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Externe
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Externe
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Externe
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Externe
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
Externe
Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
Război în Ucraina. Forțele Kievului au lansat o contraofensivă fără precedent din 2023
Externe
Război în Ucraina. Forțele Kievului au lansat o contraofensivă fără precedent din 2023
Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa
Externe
Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa
Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance
Externe
Răsturnare de situație în cursa pentru preluarea Warner Bros. Discovery. Grupul ar putea relua negocierile cu Paramount Skydance
Ultima oră
17:26 - Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
17:21 - Surse: Zi decisivă pentru pensiile magistraților, după cinci amânări. Ce decizie ar urma să ia CCR miercuri
17:15 - România a pierdut peste 4,16 milioane de locuitori în ultimii 35 de ani. Suntem în topul țărilor cu cel mai mare declin demografic
17:03 - Viața la bloc în 2026. Procedura de atestare a administatorilor
16:58 - Surpriză! Va participa la Asia Express 2026. A semnat deja cu Antena 1
16:32 - Banca Națională a României menține dobânda-cheie la 6,50%. Ce se întâmplă cu inflația în 2026
16:31 - Pericolul nevăzut din aer. Otrava care ne distruge plămânii câte un pic la fiece respirație
16:27 - Poliția Rutieră avertizează șoferii din București! Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi uriașe
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat