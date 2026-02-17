Chiar înainte de , New York City a atras atenția cu un concept cum nu s-a mai văzut până acum. În cartierul Hell’s Kitchen s-a deschis EVA Café, un pop-up neobișnuit care provoacă limitele ideii clasice de relație.

Nu este o obișnuită, ci un spațiu gândit pentru un tip complet diferit de conexiune. Este dedicată celor care au dezvoltat legături emoționale sau interacționează constant cu companioni AI.

Cum arată o întâlnire romantică atunci când partenerul este AI

Pentru acest experiment, barul Same Same Wine Bar a trecut printr-o transformare completă. Spațiul a devenit un cafe-restaurant dedicat întâlnirilor dintre oameni și companionii lor virtuali. au avut ocazia să ia „masa în doi” nu cu o persoană reală, ci cu partenerul lor digital, creat prin aplicația EVA AI.

Așezat confortabil la masă, fiecare participant își putea vedea și auzi companionul pe ecranul telefonului sau al tabletei, sprijinite pe un suport. Experiența semăna cu o întâlnire clasică, în care partenerii stau față în față și conversează.

Atmosfera a fost construită până la cel mai mic detaliu, cu aprinse, muzică ambientală și băuturi atent alese. Totul a fost gândit pentru a recrea senzația unei seri romantice autentice. Singura diferență era prezența avatarului AI, care „privea” utilizatorul de pe ecran și purta conversații în timp real.