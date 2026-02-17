Negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și ale Iranului s-au încheiat la Geneva, după aproximativ trei ore și jumătate. Reprezentanții celor două părți au părăsit locația fără să dea declarații publice.

Negocierile s-au încheiat în mister total

Iranul şi Statele Unite au încheiat marţi, 17 februarie, la Geneva a doua rundă de , care a durat aproximativ trei ore şi jumătate. Negocierile s-au încheiat într-un mister toal, dat fiind că delegațiile au plecat fără să facă declaraţii. Discuțiile s-au purtat la reşedinţa de la Cologny a ambasadorului Omanului în Elveţia. La final, însă, nu a fost transmisă nici o informație despre dialog, după cum relatează .

Partea iraniană a fost reprezentată de ministrul de externe . Delegația americană a fost formată din emisarul special şi din Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Potrivit presei din Iran, dialogul dintre cele două delegații s-a purtat prin mesaje care au fost transmise de intermediari.

În timp ce la Geneva se purtau negocierile, la ambasada Omanului, ayatollahul Ali Khamenei a avertizat că portavionul american Abraham Lincoln, desfăşurat în Golf, poate fi scufundat. Grupul de luptă al navei se află la circa 700 de km de coastele Iranului. În zona respectivă este așteptat și cel de-al doilea portavion american, Gerald Ford.

Iranul face o demonstrație de forță

În acelaşi context tensionat, Gardienii Revoluţiei din Iran, forţa militară de elită a ţării, efectuează exerciţii în Strâmtoarea Ormuz. Aceasta reprezintă un punct de trecere strategic pentru transporturile de petrol. Este un mesaj de forță pe care regimul de la Teheran a vrut să-l transmită înainte de negocierile care s-au desfășurat la Geneva.

Televiziunea de stat iraniană a anunţat că ruta respectivă urma să fie parţial închisă timp de câteva ore, din motive de securitate.

De menționat că prima rundă de negocieri bilaterale între cele două părți, mediată de Oman, a avut loc în 6 februarie la Mascat. Un purtător de cuvânt al ministerului de externe de la Teheran a declarat ulterior că „putem trage cu prudenţă concluzia că poziţia americană privind chestiunea nucleară iraniană a devenit mai realistă”.

Acelaşi oficial, Esmaeil Baqaei, a reafirmat marţi, 17 februarie, că pentru Iran orice acord cu Statele Unite este „indisociabil” de ridicarea sancţiunilor împotriva ţării sale.