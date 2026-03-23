Stațiile de tren și metrou din Bruxelles au fost evacuate luni seară, după descoperirea a două colete suspecte pe peroane diferite. Incidentul a generat intervenții de urgență și perturbări majore în transportul public din capitala belgiană.

Ce s-a întâmplat la gara Bruxelles-Midi

Autoritățile locale au intervenit după ce două pachete suspecte au fost identificate în zona peroanelor gării Gare du Midi. Primul colet a fost descoperit în jurul orei 17:20 pe peronul 18, iar al doilea pe peronul 20.

Ca măsură preventivă, atât stația feroviară, cât și cea de metrou au fost evacuate complet pentru a elimina orice risc. În paralel, a fost solicitată intervenția unității pirotehnice a armatei belgiene, care a început verificările de securitate.

Cum a fost afectat traficul feroviar

Circulația trenurilor către și dinspre Bruxelles-Midi a fost suspendată temporar, ceea ce a provocat blocaje semnificative în rețeaua de transport. Perturbările au fost resimțite mai ales în orele de vârf, când fluxul de călători este ridicat, relatează Antena3.

Pasagerii au fost nevoiți să își modifice planurile de deplasare, în timp ce autoritățile au încercat să gestioneze situația în condiții de siguranță. Reluarea circulației a depins de finalizarea verificărilor efectuate de echipele specializate, relatează .

Cum au reacționat autoritățile

Autoritățile belgiene au acționat prompt, aplicând proceduri standard pentru astfel de situații, în încercarea de a preveni orice risc major. Intervenția rapidă reflectă nivelul ridicat de pregătire în gestionarea amenințărilor potențiale.

Prezența echipelor specializate și evacuarea imediată a zonelor aglomerate au fost măsuri esențiale pentru siguranța publică. Ancheta privind natura coletelor suspecte este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare.

Zece ani de la atentatele teroriste din Belgia

Incidentul are loc la doar o zi după comemorarea a zece ani de la atentatele teroriste din 2016, considerate cele mai grave din istoria Belgiei. Aceste evenimente au lăsat urme profunde și au determinat întărirea măsurilor de securitate la nivel european.

Atacurile din martie 2016 au provocat moartea a 32 de persoane și rănirea a peste 340, după explozii produse la aeroport și într-o stație de metrou. Evenimentele au determinat atunci închiderea infrastructurii de transport și mobilizarea forțelor de ordine.

În urma acelor atentate, nivelul de alertă antiteroristă a fost ridicat la maximum, iar autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate. Impactul acelor atacuri continuă să influențeze reacțiile rapide în situații similare.