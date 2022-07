Alertă în Marea Britanie! Stare de urgență națională din cauza temperaturilor record

Meteorologii de la din Marea Britanie au declarat vineri stare de urgență națională, emițând o avertizare cod roșu de caniculă pentru anumite zone din Anglia pentru zilele de luni și marți, săptămâna viitoare, când temperaturile ar putea atinge maxime record, informează Reuters.

„Temperaturi excepţionale, posibil record sunt preconizate pentru luni, apoi din nou marţi.

Nopţile ar putea de asemenea să fie excepţional de călduroase pentru Regatul Unit, în special în zonele urbane. Această situaţie ar putea avea impact pe scară largă asupra oamenilor şi infrastructurii”, a anunţat Met Office pe pagina sa de internet.

înregistrată vreodată în Marea Britanie constituie 38,7C, pe 25 iulie 2019.

