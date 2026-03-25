Externe » O dronă rusească a lovit o centrală electrică din Estonia, iar o alta a căzut în Letonia. Anunțul făcut de autorități

Ana Maria
25 mart. 2026, 11:59
Sursa foto simbol: Hepta/ Zuma Press / Ssgt. Omari Bernard/Us Air
Cuprins
  1. Cum a ajuns drona în spațiul aerian estonian
  2. O dronă rusească a lovit o centrală electrică. A fost Estonia ținta unui atac intenționat?
  3. O dronă rusească a lovit o centrală electrică. Este acest incident un efect al războiului din Ucraina?
  4. Există pagube sau riscuri pentru populație?

O dronă lansată de către Rusia a lovit o centrală electrică din Estonia. Autoritățile spun că nu sunt victime și investighează incidentul produs în apropierea graniței.

Un incident neobișnuit a avut loc în Estonia, unde o dronă ajunsă dinspre Rusia a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere, au anunțat miercuri dimineață autoritățile de securitate, informează Euronews.

Reprezentanții serviciului de securitate internă au precizat că impactul nu s-a soldat cu victime. „Nu au fost înregistrate victime”, au transmis oficialii într-un comunicat.

Cum a ajuns drona în spațiul aerian estonian

Potrivit informațiilor oficiale, aparatul de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Estoniei din direcția Rusiei. Centrala Auvere este amplasată în nord-estul țării, la mică distanță de granița rusă.

Datele publicate de Estonianworld arată că impactul s-a produs la ora 3:43, în dimineața zilei de 25 martie.

La locul incidentului au fost mobilizate echipe de intervenție, inclusiv specialiști pirotehniști, în timp ce Parchetul General a deschis o anchetă. În paralel, serviciile de securitate au început propriile verificări.

O dronă rusească a lovit o centrală electrică. A fost Estonia ținta unui atac intenționat?

Procurorul general al Estoniei, Astrid Asi, a declarat că, în acest moment, nu există indicii clare că drona ar fi fost direcționată deliberat către teritoriul estonian.

Procedurile inițiale sunt în curs, iar ancheta va stabili circumstanțele exacte”, a explicat aceasta.

Primele evaluări sugerează că incidentul ar putea avea legătură indirectă cu războiul din Ucraina. În aceeași noapte, au fost raportate atacuri cu drone asupra portului rusesc Ust-Luga, din regiunea Leningrad.

O dronă rusească a lovit o centrală electrică. Este acest incident un efect al războiului din Ucraina?

Autoritățile estoniene consideră că astfel de situații pot apărea în contextul conflictului din regiune, fără a indica neapărat o acțiune directă împotriva Estoniei.

Acesta este unul dintre efectele războiului pe scară largă dus de Rusia. Este rezonabil să ne așteptăm la mai multe incidente de acest tip”, a declarat Margo Palloson, directorul serviciului de securitate internă.

În acest context, ministrul Justiției, Liisa-Ly Pakosta, a anunțat că guvernul va convoca o ședință de urgență pentru a analiza situația de securitate.

Există pagube sau riscuri pentru populație?

Compania Enefit Power a transmis că, potrivit primelor verificări, centrala nu a suferit avarii majore și nu au fost afectate livrările de energie.

Cu toate acestea, autoritățile au lansat un apel către populație. Persoanele care au observat drona sunt rugate să ofere informații anchetatorilor.

De asemenea, oamenii sunt avertizați să nu se apropie de locul impactului sau de eventualele fragmente, deoarece acestea pot fi periculoase. Orice descoperire trebuie raportată imediat la 112.

Autoritățile au confirmat că un alt obiect de tip dronă a fost găsit căzut și în Letonia, în satul Dobročina, ceea ce ridică semne de întrebare privind extinderea acestor incidente în regiune.

