Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas

Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas

Elena Boruz
14 aug. 2025, 15:55
Cum să faci o zacuscă ca la bunica. Rețetă pas cu pas
Sursă foto: Freepik

Zacusca este o pastă de legume tradițională, prezentă în aproape toate gospodăriile din România, mai ales la începutul toamnei. Preparată în mod tradițional cu vinete și ardei copți, zacusca este ideală ca aperitiv, gustare sau chiar garnitură.

Potrivit Savori Urbane, secretul unei zacuști reușite stă în calitatea legumelor și în modul de coacere și fierbere.

Cuprins:

  • Ingrediente și pregătire
  • Călirea, cheia gustului
  • Conservarea corectă

Ingrediente și pregătire

Pentru zacusca clasică aveți nevoie de:

  • Vinete coapte

  • Ardei sau gogoșari copți

  • Ceapă

  • Pastă de roșii sau bulion de casă

  • Ulei, sare, piper, foi de dafin, cimbru

Legumele trebuie coapte pe flacără directă sau pe grătar, pentru un gust autentic, nu la cuptor. După coacere, vinetele și ardeii se curăță de coajă și se toacă mărunt, manual sau cu robotul, în funcție de preferința pentru o textură mai fină sau mai rustică.

Călirea, cheia gustului

Ceapa se călește la foc mic, în mult ulei, până devine translucidă, fără să se rumenească. Se adaugă ardeii, apoi vinetele și pasta de roșii. Condimentele se pun după gust, iar amestecul se gătește lent, până când apa se evaporă și uleiul se ridică la suprafață – semn că zacusca este gata.

Conservarea corectă

Borcanele și capacele se sterilizează înainte. Zacusca se toarnă fierbinte în borcane, se închid ermetic și se lasă la răcit învelite în pături, pentru o răcire lentă. Uleiul vizibil la suprafață indică faptul că preparatul este bine fiert și se va păstra în siguranță pe termen lung.

