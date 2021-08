Am putea avea un medicament anti-COVID: Peste 90% dintre pacienţii cu forme grave ce au primit un tratament dezvoltat în Israel au fost externaţi în 5 zile (VIDEO)

Am putea avea un medicament anti-COVID-19. Aproape toți pacienţii cu coronavirus trataţi în mai multe spitale din Grecia cu un nou medicament dezvoltat de o echipă din Israel au fost externaţi în câteva zile. În plus, tratamentul este ieftin și nu are efecte adverse, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Irina Petraru.

Rezultate promițătoare privind un medicament anti-COVID

Vești extrem de bune vin din Israel. Un nou medicament menit să lupte împotriva virsului SARS-CoV-2 prezintă rezultate foarte bune. Așadar, 93% din 90 de pacienți cu forme grave au fost externați în cel mult cinci zile, potrivit rezultatelor studiului.

Testul clinic de fază II a confirmat rezultatele testului clinic de fază I, condus în Israel iarna trecută și care a arătat că 29 din 30 de pacienți aflați în stare moderată până la gravă s-au recuperat în câteva zile.

Cel mai mare avantaj al acestui medicament este eficacitatea și faptul că poate fi produs rapid, eficient și ieftin. În câteva luni, poate fi disponibil în toată lumea.

Tratamentul, numit EXO-CD24 și bazat pe o moleculă numită CD24, care este prezentă în corp în mod natural, este dezvoltat de Sourasky Medical Center din Tel Aviv. Principala cauză a deteriorării clinice este activarea sistemului imunitar, cunoscut de asemenea ca furtuna de citokine. În cazul pacienților COVID-19, sistemul începe să atace celule sănătoase din plămâni.

CD24 este o mică proteină ancorată în membrana celulelor și are mai multe funcții inclusiv reclarea mecanismului responsabil pentru furtuna de citokine.

Tratamentul EXO-CD24 nu afectează sistemul imunitar ca înreg, ci doar acest mecanism specific, ajutând la regăsirea echilibrului, se arată în studiu.

Unul dintre medicii care face parte din echipa de cercetatori a declarat că nu s-a înregistrat până acum nicio reacție adversă. Iar studiul a fost realizat la Atena, deoarece Israelul nu avea suficienți pacienți relevanți.