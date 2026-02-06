George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”

George Simion este acuzat că a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției. Acuzațiile vin de la Dragoș Sprânceană, care afirmă că a aflat acest lucru chiar de la Simion, care se lăuda cu acțiunile lui contra statului.

Cum a „lucrat” George Simion împotriva României

Acuzațiile fără precedent au fost lansate public de Dragoș Sprînceană, afacerist român stabilit în Statele Unite și prezentat în trecut drept un „emisar” al fostului premier Marcel Ciolacu.

Într-o postare pe platforma X, Sprînceană susține că Simion ar fi acționat în mod direct împotriva României, încercând să negocieze scoaterea țării din Programul Visa Waiver.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor – Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry – am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției.”, scrie Dragoș Sprânceană.

Omul de afaceri susține că scopul acestor acțiuni ar fi fost obținerea unui avantaj politic intern, prin folosirea unei crize diplomatice majore în lupta electorală. Potrivit relatării sale, episodul ar fi avut loc chiar în ziua turului al doilea al alegerilor, la doar patru ore după ce România fusese exclusă temporar din program.

Sfaturi pentru AUR

După care, Dragoș Sprânceană îi sfătuiește pe cei de la AUR să își aleagă alt lider.

„Tuturor membrilor de la AUR, vă felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze.

În afară de 2-3 congresmeni, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el. Departamentul de Stat are un raport, făcut atât de mine cât și de Trey Trainor – Presedintele Comisiei Federale Electorale, “foarte frumos” la adresa acestui “fals naționalist”

Domnilor membri ai AUR, vă stimez și vă apreciez, dar meritați un alt lider, un lider care nu tratează partidul ca propriul lui SRL, ca alte realizări notabile în viață nu are!”, transmite Sprânceană.