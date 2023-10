Ambasadorul României în Israel, despre zborurile de repatriere: „Nu a existat nicio persoană care nu a vrut să plătească sau n-a putut să plătească. Discutăm despre niște companii aeriene care cer între 250 și 350 de euro biletul” (VIDEO)

Ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid, a avut o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai, unde a fost întrebat și despre situația românilor care au bilete de întors către România, peste o săptămână sau două, și vor să revină acum în țară, dar costul unui bilet este extrem de mare. Există posibilitatea să primească vreun ajutor?

„Eu nu îmi permit să critic pe cineva care pleacă cu bani sau fără bani sau fără o sumă minimă.

Nu a existat o persoană care nu a vrut să plătească sau n-a putut să plătească. Într-un fel sau altul, acești oameni au fost ajutați, îndreptați către șefii de grupuri, către preoți și situația lor s-a rezolvat. Ceea ce nu se înțelege bine este că persoana respectivă are o relație contractuală cu compania care n-a onorat biletul. Ei vor recupera acești bani. Noi nu discutăm despre evacuare, și se face o confuzie. Dacă ar fi vorba de evacuări, am discuta despre avioane militare și civile și am discuta despre scoaterea acestor cetățeni masiv fără plată. Aici noi discutăm despre repatrieri, discutăm despre niște companii aeriene care cer între 250 și 350 de euro biletul.

Ambasada României și Ministerul de Externe nu se poate amesteca în politica financiară a unei companii aeriene”, a declarat ambasadorul.