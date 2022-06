Ambasadorul SUA în Rusia: Nu închideți ambasada, cele două puteri nucleare ale lumii trebuie să discute

Rusia nu ar trebui să închidă ambasada SUA, în pofida crizei declanșate de războiul din Ucraina, deoarece cele două mari puteri nucleare ale lumii trebuie să continue să discute, a declarat luni ambasadorul american la Moscova, citat de Reuters.

Sullivan: „Trebuie să ne păstrăm capacitatea de a vorbi unii cu alții”

Într-o încercare clară de a trimite un mesaj Kremlinului, John J. Sullivan, ambasadorul american numit de președintele Donald Trump, a declarat agenției ruse de știri de stat TASS că Washingtonul și Moscova nu ar trebui să rupă pur și simplu relațiile diplomatice. „Trebuie să ne păstrăm capacitatea de a vorbi unii cu alții”, a declarat Sullivan. El a vorbit și împotriva eliminării operelor lui Leo Tolstoi din rafturile bibliotecilor occidentale sau a refuzului de a asculta muzica lui Piotr Ceaikovski. Comentariile sale au fost citate de TASS în limba rusă și traduse în engleză de Reuters.

În pofida crizelor, a scandalurilor de spionaj și a conflictelor din timpul Războiului Rece, relațiile dintre Moscova și Washington nu au fost întrerupte de când Statele Unite au stabilit legături cu Uniunea Sovietică, în 1933. Acum, însă, Rusia spune că relațiile sale post-sovietice cu Occidentul s-au cam încheiat și că se va spre Est.

Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe șefii birourilor instituțiilor media americane

Secretarul de stat american Antony Blinken a glumit luna trecută că ar dori să-i dedice lui Putin melodia „We Are Never Ever Getting Back Together” a lui Taylor Swift. „Din câte am înțeles, guvernul rus a menționat varianta ruperii relațiilor diplomatice”, a spus Sullivan. „Nu putem pur și simplu să rupem relațiile diplomatice și să nu mai vorbim unul cu celălalt”.

Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe șefii birourilor de la Moscova ale instituțiilor media americane pentru a discuta luni despre ceea ce consideră a fi repercusiunile acțiunilor neprietenoase ale Statelor Unite.

Întrebat care este părerea sa despre felul în care vor evolua relațiile dintre cele două mari puteri ale lumii în viitor, Sullivan, un avocat în vârstă de 62 de ani, a spus că nu știe, dar a adăugat că speră că într-o zi ar putea avea loc o apropiere. „Dacă ar trebui să pun un pariu, aș spune că probabil că asta nu se va întâmpla pe parcursul vieții mele”.