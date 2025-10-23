B1 Inregistrari!
Elena Boruz
23 oct. 2025, 09:05
Amendată pentru că a turnat cafeaua în canalizare. Cum a reacționat femeia, când s-a trezit cu polițiștii lângă ea
Foto: Captura YT

O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 150 de lire sterline după ce a turnat resturile de cafea într-un canal stradal, în timp ce se grăbea spre serviciu.

Incidentul s-a petrecut pe 10 octombrie, lângă gara din Richmond, când trei ofițeri de ordine au oprit-o și i-au înmânat o amendă fixă. După o revizuire a cazului, consiliul local a decis să anuleze sancțiunea.

Ce a făcut femeia de a primit amendă

Femeia povestește că a turnat o cantitate mică de cafea din cana reutilizabilă înainte de a urca în autobuz, crezând că procedează corect i neștiind că există sancțiuni în acest caz.

„Am observat că se apropia autobuzul, așa că am turnat doar puținul rămas. Nu era mult, doar o cantitate mică. Imediat ce m-am întors, trei bărbați, ofițeri de ordine, mă urmăreau și m-au oprit pe loc”, a declarat ea pentru BBC, notează The Guardian.

Femeia a mărturisit că a fost luată prin surprindere de reacția autorităților și nici prin cap nu i-a trecut ce avea să urmeze.
„Am crezut că e vorba de autobuz. Nu aveam nici cea mai mică idee că este ilegal să torni lichid în canalizare. A fost un adevărat șoc”, a adăugat aceasta.

Ce spune legea

Ofițerii au invocat Secțiunea 33 din Legea privind protecția mediului din 1990, care interzice eliminarea deșeurilor într-un mod ce poate polua solul sau apa. Consiliul Richmond a susținut inițial că angajații „au acționat profesionist și obiectiv”.

După valul de critici, consiliul a anulat amenda, precizând că a revizuit înregistrările video ale incidentului.
Femeia în cauză, care locuiește în Kew, a depus o plângere oficială și a cerut semnalizare mai clară în locurile publice.

„Mi se pare destul de nedrept. Cred că amenda este exagerată. Nu este proporțională”, a mai spus tânăra.

