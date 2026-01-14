B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump

Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump

Adrian A
14 ian. 2026, 15:45
Americanii nu sunt de acord cu anexarea Groenlandei de către SUA. Doar unul din cinci americani îl susține pe Donald Trump
Sursă foto: Facebook/White House
Cuprins
  1. Ce spun americanii despre anexarea Groenlandei
  2. Nici susținătorii lui Trump nu sunt de acord

Planul lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, prin orice metodă, nu este văzut cu ochi buni de americani. Oamenii sunt chiar îngrijorați de anexarea Groenlandei. Mai ales prin forță armată.

Ce spun americanii despre anexarea Groenlandei

Potrivit unui sondaj publicat de Reuters, doar 17% dintre americani susțin decizia președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Sondajul a arătat mari  îngrijorări cu privire la amenințările lui Trump la adresa Danemarcei, aliat NATO, în legătură cu Groenlanda.

Aproximativ 47% dintre respondenții sondajului au dezaprobat eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda, în timp ce 35% au declarat că nu sunt siguri.

Cât despre o preluare ostilă, doar 4% dintre americani au declarat că ar fi o „idee bună” ca SUA să folosească forța militară pentru a lua Groenlanda de la Danemarca. Asta în timp ce 71% dintre participanții la studiu au considerat că nu ar fi o idee bună.

Aproximativ 66% dintre respondenți au declarat că sunt îngrijorați că eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda vor afecta alianța NATO și relațiile SUA cu aliații europeni.

Nici susținătorii lui Trump nu sunt de acord

Potrivit sondajului, nici măcar susținătorii partidului lui Trump nu sunt de acor cu planurile liderului de la Casa Albă.

Astfel, doar unul din zece dintre republicanii intervievați a declarat că e de acord cu o preluare armată a Groenlandei, în timp ce patru din zece au răspuns că sunt îngrijorați că anexarea Groenlandei va afecta alianța NATO și relațiile SUA cu aliații europeni.

De altfel, Danemarca a avertizat că orice intervenție militară americană ar putea marca sfârșitul NATO.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, la nivel național, pe un eșantion de 1.217 adulți americani și are o marjă de eroare de plus/minus 3%.

Tags:
Citește și...
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Externe
Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
Externe
Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
Dezvăluiri din bucătăria Casei Albe. De ce nu mânăncă, de fapt, Donald Trump la dineurile diplomatice
Externe
Dezvăluiri din bucătăria Casei Albe. De ce nu mânăncă, de fapt, Donald Trump la dineurile diplomatice
Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet
Externe
Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet
Momentul în care Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor. De ce s-a supărat președintele SUA
Externe
Momentul în care Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu unui muncitor. De ce s-a supărat președintele SUA
Transportatorii din Serbia și Bosnia anunță blocarea frontierelor Schengen pentru marfă. Ce efecte va avea protestul asupra comerțului
Externe
Transportatorii din Serbia și Bosnia anunță blocarea frontierelor Schengen pentru marfă. Ce efecte va avea protestul asupra comerțului
Mark Rutte: „Am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”. Ce a spus șeful NATO despre transformarea țării noastre
Externe
Mark Rutte: „Am crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”. Ce a spus șeful NATO despre transformarea țării noastre
Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
Externe
Suma uriașă pe care ar fi câștigat-o Prințul Harry din vânzarea memoriilor sale
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Externe
Tot mai mulți copii ajung la școală fără să știe să comunice. Efectele grave ale expunerii timpurii la telefon și tabletă
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Externe
Țara pe care SUA recomandă oamenilor să o ocolească, dar care atrage tot mai mulți turiști străini
Ultima oră
15:55 - Salariul unei educatoare din România, în 2026. Ce venit are o debutantă și cât poate lua cu vechime
15:39 - Orientul Mijlociu se pregătește de război. Donald Trump intenționează să atace Iranul (surse israeliene)
15:30 - Vlad Popescu Piedone anunță scutiri de taxe și impozite pentru locatarii blocului din Rahova distrus de explozie. Ce se întâmplă cu locuințele lor
15:08 - Sfânta Nina, sărbătoare importantă pe 14 ianuarie. Cine a fost și de ce este cinstită în calendarul ortodox
14:56 - Primăriile nu mai scapă. Sunt obligate să dea oameni afară. Anunțul ministrului Dezvoltării
14:54 - Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
14:52 - Dacia lansează o nouă mașină electrică în 2026. Cum va arăta și cât va costa
14:51 - Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
14:41 - Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
14:35 - David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025