Externe » Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet

14 ian. 2026, 12:09
Doi oponeți politici au profitat de moartea mai multor persoane pentru a se lua la ceartă pe internet
Sursa foto simbol: freepik.com
Cuprins
  1. Câte persoane au murit în provincială italiană în doar 10 zile
  2. Moartea celor 14 persoane, un fenomen inexplicabil sau efectul unor afecțiuni despre care se știa?

Un scandal politic a luat cu asalt Castiglion Fiorentino, o comună din Italia, după ce mai multe persoane au murit de la începutul anului. Primarul localității a făcut o postare pe Facebook despre fenomen, declarând că nu s-au înregistrat atâtea decese nici în perioada pandemiei de Covid.

Câte persoane au murit în provincială italiană în doar 10 zile

După ce în Castiglion Fiorentino, 14 persoane au încetat din viață în doar 10 zile, primarul a făcut o postare pe Facebook în care a vorbit despre acest fenomen îngrijorător. Edilul Mario Agnelli susține că media persoanelor decedate în fiecare zi o depășește chiar și pe cea din timpul pandemiei de Covid.

Vestea despre fenomenul sumbru s-a răspândit în toată Italia în doar câteva ore, provocând o mare furie în rândul opoziției de centru-stânga din localitate. „Primarul a fost prea imprudent, iar acest lucru dăunează imaginii orașului. Pentru toată lumea, am devenit orașul morților”, a comentat Paolo Brandi, liderul Partidului Democrat din Castiglion Fiorentino, potrivit Corriere della Serra.

Acesta este doar unul dintre multele subiecte pe marginea căruia Mario Agnelli și Paolo Brandi se contrează, cei doi bărbați fiind protagoniștii politicii locale de douăzeci de ani. Brandi a fost primar timp de două mandate, din 2001 până în 2012, iar Agnelli l-a înlocuit în 2014, după ce administrațiile anterioare de centru-stânga au dus la falimentul orașului.

Moartea celor 14 persoane, un fenomen inexplicabil sau efectul unor afecțiuni despre care se știa?

În continuarea comentariului său, Brandi ăși acuză oponentul că nu a verificat suficient fenomenul înainte de a face afirmația despre numărul de morți pe Facebook. Astfel, a dat impresia unui fenomen inexplicabil, periculos, care ar putea afecta pe oricine pășește în localitatea italiană. În realitate, decesele au survenit ca urmare a unor afecțiuni despre care se știa că persoanele suferă.

„Primarul”, acuză acum liderul Partidului Democrat, „ar trebui să-și amintească uneori rolul și să nu se comporte, nici măcar pe rețelele de socializare, ca și cum ar fi un simplu cetățean. De data aceasta, a mers prea departe, descriind Castiglion Fiorentino drept un loc în care nu merită să locuiești. Chiar și turiștii se vor întreba: ce facem în acest oraș al morților?”

Urmează încă două întrebări: „Are primarul documentație oficială pentru a confirma sau a infirma îngrijorările exprimate în presă?” „A fost Autoritatea Locală de Sănătate informată oficial despre situație pentru a lansa vreo investigație în zonă?” Din câte îmi dau seama, conchide Brandi, „nu există decese neobișnuite, un pacient cu cancer în fază terminală, un pacient cardiac și mulți vârstnici afectați de afecțiuni sezoniere – prea puține pentru a justifica acest strigăt de protest.”

