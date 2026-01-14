Transportul rutier internațional de marfă se confruntă cu o nouă criză majoră în regiune, după ce șoferii de TIR din Serbia și Bosnia și Herțegovina au anunțat un protest de amploare. Pe 26 ianuarie, aceștia intenționează să blocheze toate punctele de frontieră pentru marfă către spațiul Schengen, invocând efectele noului sistem european de control.

Ce au decis transportatorii din Serbia și Bosnia și Herțegovina

Șoferii de camioane din cele două state au anunțat că vor opri complet circulația transportului de marfă către țările din spațiul , în semn de protest față de noile reguli europene. Măsura vizează exclusiv punctele de trecere a frontierei destinate transportului de marfă, nu și traficul de pasageri.

Decizia vine după ce, potrivit transportatorilor, solicitările lor repetate privind simplificarea procedurilor de frontieră au fost ignorate de autoritățile europene. Protestul este îndreptat direct împotriva modului de implementare a noului sistem Entry-Exit System, cunoscut sub acronimul EES.

Cum va fi afectat transportul de marfă la granițele Schengen

Președintele Asociației pentru Transport Internațional din Serbia, Neđo Mandić, a explicat clar amploarea protestului și efectele sale imediate asupra comerțului. „Protestele nu se referă la punctele de trecere pentru pasageri, ci exclusiv la terminalele de marfă, unde camioanele vor fi parcate astfel încât să nu fie posibil în niciun moment intrarea sau ieșirea mărfurilor”.

Acesta avertizează că blocajul va avea consecințe economice rapide și severe pentru toate părțile implicate. „Practic, importul și exportul se vor opri complet, iar lanțurile de aprovizionare fără transportatorii noștri nu pot funcționa”.

Potrivit lui Neđo Mandić, transportatorii încearcă de aproape doi ani să rezolve problema pe cale diplomatică, apelând la Comisia Europeană și la autoritățile naționale. „În tot acest timp nu s-a întâmplat nimic. Am acordat un termen de o lună și jumătate pentru rezolvarea problemei, însă fără niciun rezultat. De aceea am decis să recurgem la măsuri de protest mai drastice”.

Șoferii susțin că lipsa unor soluții concrete i-a împins către această formă extremă de protest, considerată singura capabilă să atragă atenția Bruxelles-ului.

Ce este sistemul EES și de ce provoacă nemulțumiri

Noul sistem permite monitorizarea strictă a intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen pentru cetățenii statelor non-UE. Conform regulilor actuale, aceștia pot petrece maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile în interiorul spațiului Schengen.

Transportatorii afirmă că această regulă este concepută pentru turiști, nu pentru șoferii profesioniști, care traversează frecvent mai multe state europene în cadrul activității lor zilnice. Aplicarea strictă a EES riscă, spun ei, să blocheze transportul rutier internațional de marfă, potrivit Libertatea.

Cum se leagă protestul de criza șoferilor profesioniști

Serbia se confruntă deja cu un deficit de aproximativ 20.000 de profesioniști, iar situația riscă să se agraveze în anii următori. Goran Aleksić, directorul general al Asociației „Srbijatransport”, avertizează asupra dimensiunii problemei.

„Practic, este un dezastru în devenire. În viitorul apropiat vom avea o problemă uriașă: lipsă de șoferi profesioniști, deoarece va urma ieșirea naturală a unui număr mare dintre ei la pensie. Pentru a amortiza toate acestea avem nevoie de 5.000 de șoferi noi pe an, asta e matematică simplă. Totuși, nici tabloul demografic nu este în favoarea noastră. De la foștii 100.000 de elevi din clasa I de liceu, suntem acum la 60.000. Nu este realist să ne așteptăm ca 7-8% din acest număr să aleagă profesia de șofer profesionist“.

Aleksić mai subliniază că obligația deținerii permisului CPC, impusă de reglementările UE, și costul ridicat al acestuia au amplificat dificultățile din sector.